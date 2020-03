ESTÁGIO: MPF/SE CONVIDA INSTITUIÇÕES DE ENSINO PARA CREDENCIAMENTO

12/03/20 - 15:32:34

O edital do próximo processo seletivo deve ser divulgado em março

O Ministério Público Federal em Sergipe convida as Instituições de Ensino Superior não conveniadas ao MPF a solicitar o credenciamento para o programa de estágio. O objetivo é que os alunos possam participar dos processos seletivos realizados pelo MPF. O Setor de Estágio orienta que os alunos interessados fiquem atentos, pois o edital do próximo processo seletivo será divulgado ainda neste mês de março.

As instituições interessadas devem realizar o credenciamento por meio de ofício e dirigi-lo ao Núcleo de Gestão de Pessoas (Nugep). O documento deve informar a razão social, CNPJ, nome e cargo do representante legal. Além do ofício, é necessário enviar cópia do CPF, comprovante de credenciamento pelo Ministério da Educação, endereço completo e grade curricular do curso.

