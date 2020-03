Fábrica conquista aumento da produção nos últimos cinco anos com apoio do Governo

12/03/20 - 06:19:49

Empresa iniciou em Aracaju e migrou para o Distrito Industrial de Nossa Senhora do Socorro

Joseane Barbosa é costureira antiga da Fábrica de Colchões Mabflex, localizada no Distrito Industrial de Nossa Senhora do Socorro. Ao longo dos oito anos de trabalho ela aprendeu diversos ofícios no local. Atualmente, atua com retoques nas bordas dos colchões e afirma gostar muito de exercer esta profissão. “Aqui já fiz de tudo um pouco e hoje preparo os últimos retoques para que as camas saiam daqui para as vendas com um acabamento especial”, completa.

A costureira é um dos 45 funcionários que atuam na Mabflex. Focada em aumentar sua capacidade produtiva, a fábrica de colchões ganhou status no mercado e tem alavancado seus produtos durante nove anos de existência. A empresa tem como o carro-chefe as camas box com molas ensacadas, oferecendo mais comodidade e resistência que os demais colchões convencionais.

A Mabflex teve início em um espaço localizado no Distrito Industrial de Aracaju, mas o desejo em ascender o seu negócio fez com que os empresários procurassem um galpão que pudesse armazenar mais materiais e dobrasse o fluxo de produção. Por meio do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI), a fábrica adquiriu incentivos locacionais do Governo do Estado, através da Companhia de Desenvolvimento de Sergipe (Codise), que subsidiou uma área onde se encontra o seu prédio próprio.

“Com o intuito de incentivar e estimular o desenvolvimento socioeconômico estadual, a Codise tem procurado atender aos empreendedores que tenham interesse em implantar ou expandir suas atividades no nosso Estado, visando atrair novos negócios através dos incentivos concedidos pelo PSDI, auxiliando assim, o aumento do nível de emprego e renda em Sergipe”, lembra o presidente da Codise, José Matos.

Expansão

Segundo a auxiliar administrativa da Mabflex, Camila Gardênia, a fábrica conta hoje com três lojas próprias e trabalha com crediaristas e lojistas. “Além de atender aqui na nossa terra natal, também atendemos em outros estados como Pernambuco, Piauí, Bahia, Alagoas e até no Pará. A produção nos últimos anos cresceu e as nossas vendas decolaram junto”, observa.

A fábrica conta com um showroom bastante diversificado. Além dos colchões, são comercializados baús e painéis de cabeceira para as camas. “Além das nossas vendas para lojas, também recebemos os nossos clientes que queiram conhecer o nosso material desde a sua construção. Inclusive, atualmente, também estamos com uma nova loja em um shopping em Socorro, oferecendo mais comodidade para todos”, ressalta Camila.

Foto Arthuro Paganini