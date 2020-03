Gerente do Cambrige Health Alliance faz palestra em Aracaju sobre saúde pública nos EUA

Ao falar sobre a saúde pública americana a médica pediatra destacou a preocupação dos profissionais brasileiros com seus pacientes

Pela segunda vez, a gerente do Cambrige Health Alliance (CHA), esteve em Sergipe para uma visita à Universidade Tiradentes e na oportunidade fez palestra para os acadêmicos do curso de medicina da Instituição de Ensino Superior (IES).

A médica pediatra panamenha, radicada nos Estados Unidos desde 2011, apresentou “O papel do CHA na saúde do imigrante e no Sistema de Saúde Americano”. Segundo a gestora de educação, a Cambrige Health Alliance é uma organização que trabalha com a diversidade e engajamento voluntário dos projetos desenvolvidos pela entidade que mantem parceria estratégica com o Grupo Tiradentes, por meio do Tiradentes Institute (EUA). A entidade americana possui foco em cuidados primários com a saúde além de diversas especialidades, filiação a diversas escolas americanas e um trabalho diferencial que busca entender não apenas o idioma, mas também as necessidades da comunidade em geral, principalmente das minorias.

“A maioria dos nossos pacientes são brasileiros. Por isso, o interesse em entender e melhorar os laços já existentes com a comunidade imigrante, além disso trabalhamos para aprimorar o nosso lado acadêmico uma vez que queremos ser reconhecidos como referência na área”, explicou.

A médica convidada enfatizou o papel da IES sergipana não apenas para atender as necessidades dos estudantes, mas da própria comunidade. “Este foco de formar pessoas que não pensam apenas na profissão, mas no paciente e na comunidade como um todo, realmente me atrai”, reafirmou Elisa Tristan-Cheever que ratificou o interesse do CHA em estreitar as relações entre as duas instituições e fomentar o intercâmbio entre estudantes e docentes pesquisadores dos dois países.

“Nesta parceria reside o nosso foco na internacionalização. Esse estreitamento de laços possibilita a ida de alguns dos nossos alunos até Boston para a realização de estágios”, explicou professor Amaro Araújo, coordenador-adjunto de Medicina.

Para a acadêmica do curso de Medicina, Thamires Carvalho Vieira Rodrigues, que está prestes a concluir a graduação, o intercâmbio na área médica é determinante na vida profissional.

“Tive oportunidade de participar de outros intercâmbios e sei o quanto significa a chance de vivenciar a saúde em um país que lidera em tecnologia e pesquisa na área”, finalizou.

