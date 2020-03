Governo de Sergipe distribui panfletos em hotéis com orientações sobre coronavírus

12/03/20 - 06:03:14

O objetivo é orientar os turistas quanto as medidas de prevenção contra o Covid-19 e orientá-los como proceder em caso de suspeita de contágio.

O Governo do Estado realizou na manhã desta quarta-feira (11), a entrega de folders com informações qualificadas com os cuidados de prevenção, transmissão e diagnósticos em relação ao Coronavírus (Covid-19), além de orientações de como proceder em caso de suspeita de contágio. Vale ressaltar que até o momento, nenhum caso de contágio foi confirmado em Sergipe, e o surto epidêmico do coronavírus não produziu impactos na indústria hoteleira sergipana.

A ação conjunta das Secretarias Comunicação (Secom), Turismo (Setur) e Saúde (SES), faz parte dos encaminhamentos de uma reunião realizada com os representantes da Associação Brasileira de Agências de Viagem (ABAV), Associação Brasileira da Indústria Hoteleira (ABIH) e Aena Desarrollo Internacional, empresa que administra o Aeroporto Internacional de Santa Maria, em Aracaju.

Os panfletos informativos só reforçam as medidas e os cuidados que estão sendo adotados pelo setor de hospedagens. De acordo com o diretor de hotel, José Rodrigues Andrade, toda equipe de governança e recepção está sendo orientada a usar luvas, máscaras de proteção, equipamentos disponibilizados nas instalações do hotel de higiene pessoal. “Precisamos ter mais preocupação, principalmente na rede hoteleira, porque nós recebemos hospedes de todos os cantos do mundo, por isso é importante utilizar as medidas preventivas que são passadas”, conta José Rodrigues.

Para Jairo de Carvalho, gerente de um hotel localizado na orla de Atalaia, é preciso reforçar os cuidados e adotar medidas padrões para evitar o contágio. “Estamos tomando medidas profiláticas e incentivando todos os hospedes e funcionários a lavarem as mãos, usarem sempre o álcool em gel e evitar aglomerações”, assegura Jairo.

Whatsapp para tirar dúvidas

O governo do Estado disponibiliza o número de Whatsapp (79) 9 8877- 8489 para a população tirar dúvidas sobre o Coronavírus (Covid-19). As dúvidas e orientações serão repassadas de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Há ainda o contato da Ouvidoria Geral do SUS pelo número 136, para sanar dúvidas. Os cidadãos podem ainda seguir as dicas do plano de contingência disponível no site www.saude.se.gov.br.

Fonte e foto assessoria