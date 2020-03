Idoso desaparecido desde dia 1º de janeiro é encontrado morto em mata em Pirambu

12/03/20 - 06:53:23

Chega ao fim o mistério sobre o desaparecimento do senhor Deluzio Ferreira, 70 anos, que foi visto pela última vez bebendo em companhia de sua mulher e um sobrinho (dela) no Povoado Grilhados, no município de Pirambu, no dia 1º de janeiro.

Durante o tempo em que o idoso esteve desaparecido, cerca de 75 dias, familiares procuraram a Secretaria de Segurança Pública (SSP) cobrando solução para o caso. Aos familiares, a polícia informou que estava investigando e que daria uma resposta, e isso aconteceu nesta quarta-feira (11) quando a SSP informou a prisão preventiva da ex-companheira do idoso, Sílvia de Jesus Santos e de seu sobrinho, Maurício Neto Santos da Hora, conhecido como Mauricinho, este que foi preso no último final de semana em posse de uma moto roubada.

Após a dupla confessar a autoria do crime e informar onde teriam escondido o corpo da vitima, os policiais de Pirambu se deslocaram para uma localidade conhecida como Matinha, localizado no Povoado Aguilhadas, onde o corpo do senhor Delusio foi encontrado enrolado em vários lençóis e amarrados com um fio.

O corpo foi resgatado e levado para o Instituto Médico Legal (IML) em Aracaju onde a família foi comunicada da localização.

Investigações – desde o anuncio do desaparecimento de Deluzio, familiares diziam ser estranho a viúva não saber de sua localização, já que ele foi visto pela última vez em sua companhia. Eles preferiram não fazer acusações, mas diziam que desconfiavam da participação da companheira da vitima, o que acabou se comprovando.

O crime – as informações passadas pela polícia são de que o crime foi premeditado e planejado pela companheira do idoso, que alegava ser agredida pelo então companheiro, porém não há registro de agressões.

A dupla, tia e sobrinho e a vitima beberam o dia todo e por volta das 22 horas, agrediram o senhor Deluzio, espancando-o até a morte. Em seguida, levaram o corpo para uma mata onde o deixaram.