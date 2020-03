Kátia Abreu diz ao colega Alessandro Vieira que “acusar colegas é covardia e frouxidão”

Uma discussão travada na Comissão Mista de Planos, Orçamento e Fiscalização, no Congresso Nacional, terminou em um bate boca entre os senadores Kátia Abreu (TO) e Alessandro Vieira (SE), isso por conta do controle da execução dos R$ 30 bilhões dos recursos federais que o parlamento deseja gerir.

Demonstrando muita irritação, Kátia Abreu foi dura em suas palavras, afirmando que “eu não vim acusar os meus colegas em detrimento da sua tese. Vir aqui e acusar os colegas, sua tese é frágil. Isso é covardia, frouxidão, estude e argumente”, desabafou a senadora, explicando que defende que os colegas busquem recursos para seus estados.

Após o embate, o senador Alessandro Vieira usou as redes sociais, onde afirmou que vai analisar a fala da colega para avaliar se a levará para a Comissão de Ética. “A senadora não entendeu o que eu estava falando, possivelmente pelo tumulto da sessão, e teve uma reação intempestiva. Já pedi as imagens e notas taquigráficas para definir se vou encaminhar a situação para o Conselho de Ética”.

Ao explicar sobre o que estava sendo discutido na comissão, Alessandro disse que “não é uma prioridade. Passei mais 10 horas, somando as duas sessões da CMO, alertando para o absurdo de engessar o Orçamento às vésperas de uma evidente crise na saude pública e na economia. Infelizmente, não foi suficiente. Vamos dar prosseguimento na luta no Plenário. O resultado final, que aprovou o texto original vindo do Palácio, é ainda pior por ter descartado vários ajustes já acatados pelos relatores”, explicou o senador.

Alessandro concluiu afirmando que “infelizmente, temos muita gente preocupada com seus próprios interesses eleitorais ou financeiros, deixando de lado o interesse público”.