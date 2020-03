Jason Neto afirma que obras impediram enchentes em Aracaju

“Como estamos nos aproximando do período eleitoral, algumas pessoas criam fatos sem consistência para tentar encobrir as importantes obras que são desenvolvidas pela Prefeitura de Aracaju”, destacou o vereador Jason Neto durante a sessão da Câmara, na tarde desta quarta (11). Para o vereador, essas obras impediram que diversas comunidades ficassem embaixo d’água com as chuvas que cairam na capital sergipana.

Jason disse que foram feitas muitas obras para a contenção de alagamentos. “Teve gente que faz oposição que alardeou dizendo que: ‘em 15 minutos ficou tudo alagado’. Mentira! Eu estive com moradores do Jabotiana, do JK e do Sol Nascente e o que encheu lá foi de uma obra mal feita da DESO. Claro que essas comunidades precisam de mais obras de contenção, mas foram feitas as limpezas dos canais e dos boeiros”, explicou o vereador.

“Estive também na famosa Euclides Figueiredo, que não alagou. Como não tem mais esse argumento, agora a oposição fala que a obra está demorando. Já na Soledade, na rua que o vereador Fábio Meireles mora, sempre enchia até a canela, e agora não enche mais. Antigamente, ninguém nem conseguia passar na Zona de Expansão e agora não alaga mais por conta da construção de um canal”, explicou Jason Neto.

O parlamentar afirmou que a torcida deve ser para a melhoria na qualidade de vida dos aracajuanos. Para ele, a oposição precisa ter coerência, saber fazer críticas e não criar fatos.

