MARÉ ALTA:CANAL TRANSBORDA E AVENIDAS FICAM COMPLETAMENTE ALAGADAS

12/03/20 - 07:14:03

A maré alta deixou algumas avenidas em Aracaju completamente alagadas. O fato foi registrado na manhã desta quinta-feira (12) onde a avenida Acrisio Cruz ficou alagada, após o canal transbordar nas proximidades do Batistão. Por conta do volume de água, motoristas devem ficar atentos.

A maré ainda estará alta (2.3 metros) nesta quinta-feira (12), mas para quem mora ou trabalha no charmoso bairro Treze de Julho, em Aracaju, o pior já passou. Desde segunda-feira (9), aquela localidade tem sido inundada pelas chamadas águas de março: as marés chegaram a 2.5 metros de altura na tarde da última terça-feira (10). Sufoco agora só em setembro, quando as marés voltarão às alturas. Nos dias 17, 18 e 19 daquele mês, elas alcançarão 2.4 de altura, sempre no período da manhã.