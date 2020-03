MUITO MAIS CARO É PERDER A VIDA DE NOSSO SEMELHANTE, AFIRMA VEREADOR

12/03/20 - 09:28:37

Durante a Sessão Plenária da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) da última quarta-feira, 11, o vereador Dr. Manuel Marcos (PSDB) promoveu uma reflexão sobre o trato que o Poder Público dá aos serviços prestados no setor da saúde. Na avaliação do parlamentar, falta humanização e afetividade no tratamento ofertado ao cidadão.

“Sei que há problemas no sistema, insuficiência de profissionais, infraestrutura precária e alta demanda. O desafio é grande, mas, ainda maior é a dor e o sofrimento de quem busca um tratamento ou cirurgia. Sei o quanto é caro cuidar da saúde de um povo. Agora, muito mais caro é perder a vida de nosso semelhante. E é o que ocorre quando há um descaso do poder público com a saúde das pessoas”, endossa.

De acordo com Dr. Manuel Marcos, tanto a gestão quanto as políticas públicas devem ser aplicadas com a finalidade de atender as necessidades da população. “Não adianta querer sermos políticos para olhar para nosso próprio umbigo. Devemos fazer política para ter ideias que são possíveis de realizar e sejam necessárias”, adverte.

Em aparte, o vereador Bigode do Santa Maria (MDB) reconhece a relevância do apelo e destaca o desempenho do colega de parlamento no exercício diário da medicina. “Agora o que me preocupa bastante, é a situação desse sistema que muitas pessoas desconhecem os caminhos para ter acesso ao serviço. Muitos ficam nas filas aguardando atendimento ou esperando uma cirurgia e as vezes vai a óbito por causa de um sistema que não colabora”, opina.

“Sempre no Hospital Santa Isabel o senhor salvou e salva muitas vidas. Sou testemunha de uma cidadã que foi rejeitada por vários médicos. A rejeição era ocasionada por problemas de pele, o receio era tamanho que desconsideravam o fato dela estar se esvaindo em sangue em cima de uma cama. Relatei o problema para ti e sem fazer qualquer tipo de objeção ou restrição, a atendeu e operou”, complementa Bigode.

Compartilhando da mesma linha de pensamento, Anderson de Tuca (PRTB) manifesta a admiração e pontua os esforços do vereador Dr. Manuel Marcos. “Tenho respeito, uma admiração tremanda. Vossa Excelência, enquanto médico, faz um trabalho humanista. Atende a pessoa independente de questões políticas. Sua vida médica não é apenas pautada no interesse político”.

“Diversos vereadores já recorreram a ti, inclusive eu. Tenho certeza que este espírito, essa vontade de mudar a realidade da saúde pública e sua competência ultrapassa qualquer dificuldade. Quem ganha com o seu mandato e seus serviços é o povo de Aracaju”, conclui Tuca.

Foto Gilton Rosas

Por Lucivânia Pereira