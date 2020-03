Natal Iluminado é aprovado por 95% dos comerciantes do Centro de Aracaju

12/03/20 - 16:25:00

A terceira edição do Natal Iluminado, projeto desenvolvido pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, que criou um novo cartão-postal especial de natal em Aracaju, considerado destaque nacional pelo Ministério do Turismo e pelas maiores operadoras de viagens do Brasil, aponta mais resultados de sucesso. Depois de atender as expectativas de mais de 180 mil pessoas que visitaram as praças iluminadas com a decoração natalina, foi a vez dos empresários do comércio reconhecerem a iniciativa como uma brilhante realização.

Em pesquisa realizada pela Fecomércio, em parceria com o Instituto França de Pesquisas (IFPD), representantes de todo o Centro Comercial de Aracaju, sendo 493 empresários entrevistados, foi constatada a maciça aprovação do Natal Iluminado como projeto contributivo para a melhoria do funcionamento dos negócios na região. A aprovação do Natal Iluminado foi de 95,5% dos comerciantes ouvidos, o que caracteriza a aprovação absoluta dos empresários do comércio acerca do evento que ajudou o comércio da capital sergipana a elevar suas vendas.

De acordo com os empresários, os estabelecimentos comerciais tiveram uma movimentação muito maior depois do acendimento das luzes que deram brilho às praças Fausto Cardoso, Almirante Barroso e Olímpio Campos. Com o Natal Iluminado, as vendas do comércio cresceram, a movimentação de público nas lojas foi maior e o horário de atendimento foi estendido, pois as praças com mais de 1.5 milhão de luzes atraíam os consumidores que aproveitavam para fazer compras nas lojas do Centro durante a noite.

O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Laércio Oliveira, comemorou os resultados de aprovação do Natal Iluminado, destacando que os estudos para a programação do evento deste ano já estão em andamento e que o Centro Comercial terá mais uma grande surpresa no final de 2020.

“Fizemos um trabalho que me deixou muito feliz e o resultado da pesquisa de satisfação dos empresários do comércio nos alegra mais ainda. O Natal Iluminado foi um sucesso de público e se reverteu no que queríamos. Pois além de atender a toda a população com um belíssimo cartão-postal especial de natal, conseguimos atender as expectativas dos empresários do comércio, que tiveram maior movimento nas lojas e elevaram suas vendas. Estamos trabalhando no projeto para este ano e, certamente Aracaju irá se surpreender novamente”, disse Laércio Oliveira.

Da mesma amostragem de 493 empresários ouvidos, 98,7% afirmaram que o Natal Iluminado tem que ser continuado. O comerciante José Wellington destacou que a ideia da Fecomércio foi muito importante para o crescimento do comércio no final do ano de 2019 e que seu negócio funcionou por horário estendido, com grandes resultados nas vendas.

“O Natal Iluminado deu muito movimento, foi bom pra gente que trabalha com nosso negócio no comércio. Eu fechava em dias normais às 6h e durante o período em que as praças estavam iluminadas, fechava 10h30 e foi muito bom. Compensou muito abrir durante as noites no Natal Iluminado. A Fecomércio está de parabéns pela iniciativa, pois isso devolveu a vida ao Centro de Aracaju durante as noites. Espero que tenhamos mais dias de luzes acesas neste ano”.

Por Márcio Rocha

Foto assessoria