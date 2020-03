Novo bloco é real

12/03/20 - 00:12:54

Diógenes Brayner – [email protected]

Muita conversa em torno da montagem de uma aliança, formada por partidos que estavam juntos antes do pleito de 2018, à exceção do PSC, que agora apoia o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, candidato à reeleição. O comentário postado ontem na coluna causou surpresas, ao tempo que provocou telefonemas e uma série de conversas entre lideranças políticas que integram outras legendas e sentem dificuldade em compor com outros partidos.

A verdade foi posta e, de fato, há esse movimento para reunir as mesmas legendas e formar uma chapa para disputar a Prefeitura de Aracaju. Os nomes estão certos e são pré-candidatos. O ex-deputado Valadares Filho (PSB) será o cabeça de chapa e a delegada Georlize Teles (DEM) ficará na vice. As conversas agora só vão continuar depois que fechar a janela de mudanças de legendas, dia 04 de abril. A partir daí o diálogo será reaberto e haverá decisões. É quase certo que se bata o martelo…

Domingo passado, à noite, os presidentes do PSB, Valadares Filho, e do DEM, José Carlos Machado, conversaram sobre a formação desse bloco. Nele estariam os dois partidos, mais o Patriotas, o PV e o PSDB. O ex-senador Eduardo Amorim não negará a presença tucana. O ex-senador Antônio Carlos Valadares vê a formação do grupo com otimismo e o incentiva. Nada, entretanto, será anunciado agora, em razão do tráfego tumultuado da troca de sigla e da formação de chapas para vereador. Parte significativa dos partidos tem dificuldade de fechá-las.

Um influente líder, que pode integrar esse bloco em gestação, considerou que é real a possibilidade de montá-lo, porque “tem a simpatia de membros dos partidos que vão formá-lo”. Depois da primeira semana de agosto as conversas se afunilam e o objetivo é montar uma estrutura que polarize com o grupo de apoio à reeleição do prefeito Edvaldo Nogueira, que se mantém forte e unido, mesmo com a saída do Partido dos Trabalhadores.

Sobre isso, os comentários também são grandes. A pré-candidatura petista à Prefeitura ainda não decolou e causa certa preocupação. O ex-deputado Márcio Macedo (PT) não gosta de ler isso e sequer passa informação, mas internamente tem companheiros seus que desconfiam em relação ao êxito. Quanto à pré-candidatura da delegada Daniela Garcia (Cidadania) também existe esse temor de que não vai além do arranque inicial direcionado à platéia. Mas é importante esperar o desenrolar dessas avaliações, para se concluir qual será o cenário de uma disputa acirrada para chegar a provável segundo turno na disputa pela Prefeitura de Aracaju.

Não fecha agências

Depois de uma reunião com a Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (Fames) a direção do Banese decidiu que não fecharia mais as 16 agências em algumas cidades do interior.

*** A decisão agradou não só aos prefeitos, mas aos habitantes dos municípios que são clientes do Banese há anos.

Quem para Saúde?

Os comentários são fortes neste momento, mas não confirmados: a superintendente executiva da Secretaria da Saúde, Adriana Menezes, é o nome cotado para substituir o secretário Valberto de Oliveira.

*** Valberto (MDB) é pré-candidato a prefeito de Propriá e deve se desincompatibilizar da Pasta dia 31 deste mês.

Trabalho interno

Adriana Menezes é considerada “fundamental” na atual administração da Secretaria da Saúde e na resolução de vários problemas da Pasta nesta área.

*** É ela que toca a parte operacional e tem toda confiança do secretário Valberto e do governador Belivaldo Chagas.

Déda e homenagens

As homenagens ao ex-governador Marcelo Déda, ontem, quando faria 60 anos, vieram de boa parte do Brasil. Uma delas foi do ex-ministro Ricardo Berzoini, que twittou: “Ele faria 60 anos hoje (ontem). Faz muita falta ao Brasil de hoje”.

*** Foi retwittado pelo ex-governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro: “Grande figura humana, grande quadro político da esquerda”.

Rogério e Rui

O líder do PT no Senado, Rogério Carvalho, teve um encontro ontem com o governador da Bahia, Rui Costa (PT). Combinaram de elaborar agenda de ações conjuntas entre os senadores e governadores do Norte e Nordeste.

*** O objetivo é buscar propostas de desenvolvimento às duas regiões, “pela defesa do nosso povo”, como disse Rogério.

*** Ontem, o FSB Comunicação divulgou o novo ranking dos senadores mais influentes nas redes sociais. Rogério Carvalho é o mais influente de Sergipe e o sétimo entre os 81 senadores do Brasil.

Montar chapa

O DEM vai reunir membros da direção estadual e do Diretório Municipal, hoje e amanhã, com o objetivo de arrumar a chapa de vereadores.

*** Como todos os demais partidos, a formação da chapa para disputar Câmaras municipais oferece certa dificuldade.

Cidadania e PT

O vereador de Estância, Pedro Benjamin (Cidadania), deve trocar de partido. Tende a ingressar no PT e disputar a reeleição em outubro.

*** Benjamin reuniu-se com membros do PT de Estância ontem e já marcaram um novo encontro para a próxima semana.

Pros e Podemos

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) também trabalha para formação da chapa de vereadores do Pros e do Podemos em Aracaju.

*** Segundo um velho integrante do MDB, a sigla está com maior dificuldade de formar uma boa chapa à Câmara Municipal.

*** É quase certo que JB deixará o seu “velho MDB” para se filiar a uma sigla de centro esquerda e disputar as eleições de 2022.

Fábio e o veto

O deputado federal Fabio Henrique (PDT) votou, ontem, favorável à derrubada do veto do presidente Bolsonaro às emendas impositivas apresentadas pelos deputados.

*** – Saúde, Educação e pessoas pobres são os temas mais comentados durante todas as campanhas eleitorais e essa derrubada do veto se comprova que isso não é apenas discurso em época de eleição, disse Fábio.

*** Disse mais que a Câmara não poderia trair idosos e pessoas com deficiência: “portanto é hora de mostrar que defender a pobreza não é apenas discurso de campanha”.

Transfere título

O ex-senador Eduardo Amorim (PSDB) está transferindo o domicílio eleitoral de Aracaju para Itabaiana. O objetivo é disputar a Prefeitura do município.

*** Eduardo ainda conversa para ter apoio do prefeito Valmir de Francisquinho (PL), mesmo que o prefeito acene para Adailton Resende Sousa.

Sede do avante

O presidente nacional do Avante, deputado Luis Tibé, chega hoje a Aracaju para inaugurar a sede do partido. Aproveita para presidir a solenidade de filiações à sigla.

*** O presidente do Avante em Sergipe é Clóvis Silveira. De Aracaju Tibé viaja a Natal ainda nesta quinta-feira.

Um bom bate papo

Boa liderança – Fernando Henrique Cardoso: “com coronavírus, desemprego elevado e crescimento baixo, mais do que nunca, precisamos de serenidade e boa liderança”.

Por Déda – Muitas homenagens ao ex-governador Marcelo Déda (PT), no dia de ontem, data em que faria 60 anos.

Atrair turistas – A Fecomércio está trabalhando intensamente para fortalecer o turismo em Sergipe, através de ações que atraiam turistas.

Será candidato – O ex-prefeito de Capela, Manoel Messias Sukita, filia-se a novo partido dia 21 e anuncia sua pré-candidatura a prefeito daquela cidade.

Apóia Sukita – O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) estará ao lado de Sukita, mesmo que o seu novo partido não seja o mesmo.

Aperto de mão – Cumprimento com cotovelos e máscara passou a ser a tática de deputados contra coronavírus. O aperto de mão passou a ser um risco.

Marés altas – Nesse período de maré alta algumas ruas e avenidas do bairro 13 de Julho estão ficando alagadas pelo transbordamento dos canais.

Contra mídia – Lula e Bolsonaro se unem contra a mídia, mas a mídia só enxerga Bolsonaro enquanto Lula reclama. Como entender isso?

Dias contados – Anotem: Regina Duarte está com os dias contados na Secretaria da Cultura do Governo Federal. Regina não sabe para onde corre e se sente perdida.