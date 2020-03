OPERAÇÃO DO 7° BPM DESARTICULA QUADRILHA DE ROUBO DE MOTOS NO INTERIOR

12/03/20 - 16:46:36

Policiais Militares do 7° Batalhão deflagraram no inicio da manhã desta quinta-feira (11) uma operação visando combater o roubo de motos na região no município de Lagarto e região.

A operação que durou aproximadamente sete horas, terminou recuperando duas motocicletas roubadas, além de apreender diversas peças de origem fruto de roubos e furtos.

Dois integrantes da quadrilha foram presos na quarta-feira (10) em flagrante, e na manhã de hoje, outro suspeito foi identificado, sendo encontrado na casa dele, uma moto roubada e peças de moto. A ocorrência será encaminhada à delegacia de Lagarto para as providências legais.

A POLÍCIA MILITAR SOLICITA ÀS VÍTIMAS DE ASSALTOS, SOBRETUDO, ÀQUELAS QUE TIVERAM MOTOCICLETAS SUBTRAÍDAS, QUE COMPAREÇAM À DELEGACIA DE LAGARTO PARA FAZER O RECONHECIMENTO DA DUPLA PRESA PELO 7° BATALHÃO, NA NOITE DE ONTEM. É DE SUMA IMPORTÂNCIA, QUE OUTRAS VÍTIMAS FAÇAM ESTE RECONHECIMENTO, PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO DOS SUSPEITOS.

Com informações e foto do subtenente Heliomarto Rezende, do 7º BPM