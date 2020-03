Paula Saab expõe sobre o papel da mulher na sociedade

12/03/20 - 13:04:07

“O Papel da Mulher Contemporânea”, esse foi o tema da palestra ministrada pela médica Paula Saab, especialista em mastologia. O evento, foi uma promoção da Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), em celebração ao Dia Internacional da Mulher, ocorreu no plenário da Casa na manhã desta quinta-feira, 12 de março.

Na sua exposição sobre o tema, a médica, que é mastologista pelo Hospital Siro Libanês, especialista em gestão de atenção à saúde pela FDC/University of Cambridge e responsável pelo serviço de mastologia do Hospital Primavera, discorreu sobre a história da mulher na antiguidade até a contemporaneidade, onde pontuou sobre a lutas e conquistas pelo seu espaço na sociedade e no mercado de trabalho.

Paula Saab também destacou sobre a importância de a mulher cuidar da saúde física e emocional, e tocou em temas como sobrepeso (obesidade), o câncer de mama, e o empoderamento. Ressaltou ela que manter a saúde diante do corre-corre do dia a dia não é uma tarefa fácil, porém o parar para se cuidar é essencial.

A mastologista apresentou dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), e alerta que novos casos de câncer nas mulheres aumentaram no Brasil, sendo o total de 59 800 casos de câncer de mama, sendo o total de 16.400 casos somente de câncer de colo de útero. “Recebo pacientes que falam que não fizeram exames por infinitas desculpas, como a falta de tempo. Razão de a cobertura mamográfica no Brasil ser de apenas 24,3 %. A prevenção de morte não diminui no país, importante a mulher se alertar para a realização de exames”, esclareceu Saab. Os dados apresentados se referem aos anos de 2018 a 2019.

Na opinião da deputada Goretti Reis (PSD), que é a presidente da Procuradoria da Mulher, ao longo dos anos muitas mulheres, mesmo às anônimas, contribuíram muito para que mudanças acontecessem, galgando diretos e deveres aos longos dos anos. Enfatizou ainda que a mulher de hoje, moderna, tem uma vida atropelada, dividida entre as atividades de lar e do trabalho.

“Cobramos muito das mulheres, temos que ser boa profissionais, boas mulheres, boas mães, mas, precisamos ser mulher como pessoa, com tempo de laser, de fazer atividade física e até de ter uma boa alimentação. Quanto aos homens, eles devem ser incentivadores nas atividades das mulheres, de romper esse paradigma de machismo e entender que as tarefas do lar sejam só das mulher. Esse compartilhar irá contribuir para uma sociedade saudável, a gente quer conquista mas também qualidade de vida”, defendeu Goretti.

Ao final da palestra todas as mulheres que participaram da palestra foram agraciadas com flores, o ato de respeito e admiração pela mulher foi ofertado pelo presidente da Casa Legislativa, deputado Luciano Bispo (MDB).

Por Stephanie Macêdo – Rede Alese

Foto: Jadilson Simões