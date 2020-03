POLÍCIA CIVIL PRENDE NA CIDADE DE MARUIM FORAGIDO DE SÃO PAULO

12/03/20 - 05:08:58

Ele foi localizado no povoado Pau Ferro

Policiais civis de Maruim prenderam Júnior Carlos Silva, de 28 anos de idade. Contra ele, existia um mandado de prisão preventiva expedido pela comarca de Guarulhos/SP. A detenção ocorreu no povoado Pau Ferro, em Maruim.

De acordo com as investigações, em decorrência da prática de tentativa de homicídio qualificado e furto, foi expedida a sentença judicial. Após buscas, ele foi localizado e preso no município de Maruim.

A Polícia Civil destaca também que a população pode contribuir para a localização de suspeitos da prática de crimes e a elucidação de ações criminosas. Informações e denúncias podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia (181).

Informações e foto SSP