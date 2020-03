6ª EDIÇÃO: PRÊMIO MULHERES MARAVILHOSAS DESTACA O TRABALHO NA SEGURANÇA

12/03/20 - 05:32:13

Nesta edição, foram homenageadas 150 personalidades

Nesta terça-feira (10), aconteceu a 6ª edição do Prêmio Mulheres Maravilhosas no Tribunal de Justiça de Sergipe. No evento organizado pela Federação dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública do Estado de Sergipe (Feconseg), estiveram presentes diversas mulheres que contribuem com a Segurança Pública sergipana.

Com o objetivo de destacar o trabalho de mulheres sergipanas na segurança pública do estado, o Prêmio Mulheres Maravilhosas homenageou 150 personalidades, dentre estas, a delegada-geral da Polícia Civil, Katarina Feitoza. “Como mulher, é muito importante que nós possamos empoderar outras mulheres para que outras se sintam estimuladas a assumir cargos de relevância na sociedade sergipana”, destacou.

A sargento da Polícia Militar do Estado de Sergipe, Svetlana Barbosa da Silva, também compôs o quadro de homenageadas do evento. “A premiação leva o nome da nossa subtenente Eliane Costa, que foi morta por um adolescente infrator. Para nós, da PM, é uma emoção muito grande, pois acompanhamos ela por tantos anos, foram 23 anos servindo a corporação”, mencionou.

Fonte e foto SSP