Procon Aracaju realiza plantão de dúvidas e registro de reclamações

12/03/20 - 07:23:09

Em continuidade à programação especial da Semana do Consumidor, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), irá promover, nesta quinta e sexta-feira, dias 12 e 13, o “Plantão de dúvidas e registro de reclamações”, no espaço Fundat do Shopping Riomar, das 10h às 17h.

Realizada pelo Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju), a ação contempla usuários de serviços de telefonia móvel e fixa e de internet e conta com apoio da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), além das demandas gerais.

De acordo com o coordenador do Procon Aracaju, Igor Lopes, o objetivo do evento é oportunizar um espaço de comunicação e estreitar as relações entre os consumidores e o órgão de proteção.

“Aproveito para convidar aqueles que residem na capital e possuem algum problema com esse tipo de empresa, para que aproveitem a oportunidade para tirar dúvidas e registrar reclamações”, afirma o coordenador.

Também segundo Igor Lopes, é necessário que o consumidor esteja de posse de alguns documentos para o atendimento, como documento pessoal com foto, comprovante de residência atualizado “e também toda a documentação referente à demanda – original e cópia”, acrescenta o coordenador.

Em parceria, a Anatel também realizará atendimento aos consumidores, como indica o gerente da agência em Sergipe, Odiley Borges. “A Anatel irá orientar sobre como proceder na interação junto às prestadoras, e também quanto aos canais de atendimento da Anatel”, aponta o gerente.

Segundo Odiley Borges, a parceria entre os dois órgãos é fundamental para a garantia dos direitos do consumidor. “Entendemos que o Procon é quem melhor representa os consumidores na defesa dos seus direitos, e a Anatel tem caminhado nesse percurso fortemente, por meio de regulamento mais simples, de diálogos com a sociedade e da ampliação e melhoria da qualidade do serviço”, conclui.

Foto: Felipe Goettenauer