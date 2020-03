Promoção das policiais femininas é cobrada mais uma vez por Goretti Reis

12/03/20 - 15:43:45

Na manhã de hoje, 12 de março, a deputada Goretti Reis (PSD), fez mais um pronunciamento cobrando do Governo do Estado e do comando da Polícia Militar (PM), soluções para os problemas que impedem a promoção de policiais femininas da PM, das turmas de 1993 e 1996. Que de acordo com a parlamentar, a luta é antiga e desde dezembro de 2001 que elas fazem uma via-crúcis reivindicando seus direitos por meio de ações judiciais.

“A ascensão da carreira dessas policiais militares é antiga. São inúmeras ações judicias, todas favoráveis a elas. Como mulher, espero sinceramente, que sejam resolvidas essas pendências que, inclusive tem adoecido muitas dessas guerreiras de farda, que tiveram várias perdas financeiras, além do constrangimento na instituição, galgada de hierarquia e disciplina. Estamos no mês de março, o mês da mulher quem sabe esse não seja o melhor momento para a solução dessas pendências”, disse a parlamentar.

Fonte e foto assessoria