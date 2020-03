Rodrigo Valadares denuncia uso de disparos ilegais na campanha de Alessandro Vieira

12/03/20 - 19:02:08

Da Redação do Faxaju

O clima ficou quente no grupo aracajuano de WhatsApp “Política Sem Frescura” na tarde desta quinta-feira (11) O deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB) escreveu que o senador Alessandro Vieira (Cidadania) tem “argumentos [frágeis] e [seria] facilmente desmascarado” – ainda dentro da polêmica com a senadora Kátia Abreu (Progressistas/TO) ocorrida durante sessão da Comissão Mista do Orçamento (CMO) do Congresso Nacional ontem –, e que ele “deve a cabeça e o mandado ao RenovaBR e Itaú”, concluindo ser o parlamentar “uma farsa”.

Noutra postagem, Rodrigo Valadares garantiu que durante a campanha de 2018, o RenovaBR fez disparos em massa nas redes sociais da internet e tratamento de perfil público de Alessandro Vieira “fora da contabilidade oficial”, e questionou: “Até quando vamos aceitar esse falso moralista?”. Ele ainda cobrou que o senador explique “a tecnologia (sic) que o grande sistema financeiro gastou com ele”. Por fim, afirmou que “tudo do Alessandro Vieira foi calculado. Ele é produto de marketing. Chegava o discurso, ele gravava e distribuíam pra ele” […] com “disparos em massa e roubo de dados dos usuários de redes sociais”.

Rodrigo Valadares disse que aguardava a manifestação de Alessandro Vieira, integrante do grupo. Vários apoiadores saíram em defesa do parlamentar, entre eles o deputado estadual Geórgeo Passos (Rede), para quem o senador não deveria perder tempo com o colega. Contudo, o próprio senador interveio: “Vamos fazer o debate no campo adequado, que é a Justiça. Só lá. O teatro abobalhado, que só interessa àqueles que trabalham contra Sergipe, não vai contar com a minha participação. Mentiras, fakes news e coisas parecidas não duram nesta terra”.

Em meio à querela, a jornalista Candisse Matos, assessora do senador Rogério Carvalho (PT), publicou que “nesta informação do RenovaBR, ele [Rodrigo Valadares] não está mentindo! Aguardem os novos passos da CPMI das Fake News”. Ela disse também que não entraria em polêmica, mas fazia apenas um registro “de que toda esta farsa tecnológica vai ser desmascarada”. Questionada sobre o teor do que informava, Candisse Matos sorriu e disse que não poderia falar mais do que isso.

Diante da ameaça de reprimenda judicial feita por Alessandro Vieira, Rodrigo Valadares foi taxativo: “Então me processe, seu hipócrita. Você mete medo em bandido, em mim, não!”