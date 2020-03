ROUBOS A ÔNIBUS CAEM QUASE 90% NA CAPITAL E REGIÃO METROPOLITANA

12/03/20 - 16:01:10

Os dados são referentes aos dois primeiros meses deste ano em comparação com 2016

Uma redução de quase 90% na incidência de roubos a ônibus do transporte coletivo da capital e região metropolitana. Esse é o resultado dos dados levantados pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Município de Aracaju (Setransp). O resultado positivo faz parte do trabalho integrado entre o sindicato e a SSP.

De acordo com o levantamento do Setransp, nos dois primeiros meses de 2020 foram registrados 38 roubos a veículos do transporte coletivo. No mesmo período do ano passado, foram 51. Em 2018, esse número foi de 95. No ano de 2017, foram contabilizados 145 roubos a ônibus. Em 2016, 363 assaltos.

Os números representam sucessivas reduções na incidência da prática desse crime na capital e Região Metropolitana. Apenas entre janeiro e fevereiro de 2020, a queda foi de 25,49%. Já em comparação com 2016, ano em que houve mais roubos aos ônibus do sistema, a redução foi de 89,53%.

O secretário da Segurança Pública, João Eloy, destacou que o resultado positivo é fruto do trabalho integrado entre o sindicato e a SSP. “Nós nos reunimos constantemente com os representantes do setor. Fazemos a análise das demandas que nos são apresentadas, fazemos as observações ao sindicato e temos intensificado o trabalho policial”, concluiu.

Informações e foto SSP