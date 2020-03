Sergipana conquista nota 10 mil em Redação na avaliação da UnB

A estudante do Ensino Médio do Colégio Master, Beatriz Cabirta Quaranta Garcez participou do Programa de Avaliação Seriada (PAS) da Universidade de Brasília (UnB) e obteve nota 10 mil na Redação, pontuação máxima da prova. A jovem fez o teste apenas para avaliar seus conhecimentos e pretende, neste ano, prestar vestibular para o curso de Psicologia. É o Colégio Master e seus alunos mostrando, mais uma vez, suas forças quando o assunto é resultado de excelência. Parabéns!

Foto: Divulgação

