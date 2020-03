SERGIPE REGISTRA ALTA DE 4,2% NO NÚMERO DE VOOS DOMÉSTICOS EM 2019

Sergipe registrou, no ano de 2019, um aumento de 4,2% no número de decolagens em voos domésticos a partir do estado, na comparação anual, revela um levantamento inédito da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR), com dados da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Ao todo, foram 192 novas partidas operadas por companhias aéreas nacionais, em relação a 2018.

Levando-se em conta apenas a comparação entre os meses de dezembro, que representa um retrato mais fiel do efeito do fim da operação da Avianca Brasil, o levantamento mostra que a oferta já foi reposta no estado: crescimento de 10,7% no número de decolagens (acréscimo de 45 voos) e expansão de 16,3% na oferta de assentos, em relação a 2018. O total de passageiros transportados teve alta de 5,5% na mesma comparação, o que representa em torno de 3 mil viajantes adicionais.

“Mesmo em um ano difícil para a aviação como foi 2019, com perda de oferta após o fim das operações da Avianca Brasil e a alta do dólar impactando os custos do setor, foi possível registrar o aumento no número de voos em Sergipe, fato que deve ser celebrado e que comprova o constante aprimoramento da eficiência das companhias aéreas”, diz o presidente da ABEAR, Eduardo Sanovicz, acrescentando que a oferta de assentos, reduzida após o término das operações da Avianca Brasil, já está praticamente reposta no país pelo setor, na comparação anual de 2019 com 2018.

Sete novos voos semanais

O acordo de redução da alíquota de ICMS sobre o combustível de aviação no estado de São Paulo, de 25% para 12%, contribuiu para o aumento de voos em Sergipe. O estado ganhou, entre julho e dezembro do ano passado, sete novos voos semanais tendo como destino ou ponto de partida São Paulo. O compromisso entre as companhias aéreas e o governo paulista entrou em vigor em julho de 2019.

