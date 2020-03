Simpósio discute Odontologia Domiciliar com profissionais da Saúde nesta sexta

12/03/20 - 07:36:07

CRO-SE propõe abordagem multiprofissional deste campo de atuação, ainda pouco discutido em Sergipe

Nesta sexta-feira, 13 de março, o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe (CRO-SE) realiza o 1º Simpósio de Odontologia Domiciliar, uma ação pioneira, que traz o propósito de ‘conhecer para inovar’ neste campo de atuação. O evento propõe o compartilhamento e a discussão com cirurgiões-dentistas, acadêmicos, auxiliares e técnicos em saúde bucal, sobre estudos e práticas profissionais atuais no atendimento odontológico domiciliar, através de uma integração multiprofissional da Odontologia com a Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Medicina.

A programação do evento se estende ao longo de todo o dia, das 08h às 18h, no auditório do CRO-SE. No turno da manhã, trata sobre temas como o Panorama da Atenção Domiciliar; Indicações Terapêuticas da Toxina Botulínica; estratégias terapêuticas no manejo da sialorreia; integração entre Fisioterapia e Odontologia no âmbito domiciliar. À tarde, serão abordados os temas legislação, equipamentos e biossegurança; tecnologias assistivas e cuidados paliativos. De acordo com a Dra. Liciane Menezes, uma das organizadoras do evento, a Odontologia Domiciliar consiste em uma mudança de paradigmas para o cirurgião-dentista, que sempre teve a sua atuação focada em consultório, e passa a ter um diferencial ao se incluir nesse novo contexto.

“Trata-se de um atendimento voltado para pacientes que apresentam dificuldades de locomoção ou estão acamados. O atendimento odontológico domiciliar é realizado por um cirurgião dentista capacitado, com equipamentos portáteis, visando adaptar técnicas ao ambiente e situação clínica de forma individualizada, promovendo, no paciente, familiares e seus cuidadores, o conhecimento da importância da higienização intraoral e da saúde bucal”, explica. Ainda segundo ela, busca a redução de dor e desconforto, controle de infecções e contribui na melhoria da qualidade de vida.

Segundo o presidente do CRO-SE, Anderson Lessa Siqueira, o evento integra a programação 2020 preparada pelo Conselho, que segue empenhado em trazer temas atuais para o centro do debate com os profissionais do nosso Estado. “Ao longo do ano, outras ações serão realizadas buscando clarear horizontes sobre áreas específicas, pouco ou ainda não discutidas de maneira ampla na Odontologia Sergipana”, concluiu.

Para se inscrever, basta ligar para (79) 3214-3404 ou comparecer à secretaria do CRO-SE (Rua Vila Cristina, 589, bairro São José) de segunda a sexta-feira, das 07h às 17h. O custo é apenas um pacote de fralda geriátrica ou duas latas de leite em pó, que serão posteriormente doados a instituições beneficentes.

Fonte e foto assessoria