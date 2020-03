Suspeito de atirar contra jovem de 21 anos no bairro Industrial é preso em Salvador, Bahia

12/03/20 - 12:40:39

Suspeito de atirar contra jovem de 21 anos é preso, diz SSP

O homem acusado de atirar contra uma mulher de 21 anos, com quem mantinha um relacionamento, foi preso nesta quarta-feira (11), na cidade de Salvador, na Bahia.

As informações passadas pela Secretaria de Segurança de Segurança Pública de Sergipe são de que a prisão foi realizada após uma negociação com a advogada do suspeito. O homem trazido para o Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), em Aracaju.

Relembre o caso: a mulher foi baleada em um dos olhos, cotovelo e punho, na manhã da última segunda-feira (9), dentro de um estabelecimento comercial, no Bairro Industrial em Aracaju.

Ela foi socorrida e encaminhada para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), onde permanece internada.