TRIBUNAL DE CONTAS SUSPENDE CONGRESSO COMEMORATIVO DEVIDO AO CORONAVÍRUS

12/03/20 - 15:03:19

Na manhã desta quinta-feira, 12, o presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), conselheiro Luiz Augusto Ribeiro, acatou recomendação da Coordenadoria Médica da instituição e decidiu pela suspensão do Congresso “TCE 50 anos: O equilíbrio fiscal das contas públicas como indutor da efetividade da boa gestão”, que ocorreria do dia 25 ao dia 27 deste mês.

A medida foi anunciada na sessão plenária e recebeu o apoio de todo o colegiado. “Seguimos a orientação do nosso setor médico, que avaliou a situação com a devida prudência e bom-senso, uma vez que há uma perspectiva amplamente noticiada de que o novo coronavírus [Covid-19)] irá se propagar e aqui teríamos pessoas de todos os estados do Brasil”, comentou o conselheiro-presidente.

Assinada pelo coordenador do setor de saúde, Dr. José Aragão Figueiredo, a orientação considera a necessidade de se evitar a aglomeração de pessoas, uma vez que, até o momento, mais de 500 participantes já confirmaram inscrição.

Tão logo a situação seja efetivamente controlada, o Congresso será remarcado e os interessados já inscritos terão a devida preferência.

Fonte e foto Por DICOM/TCE