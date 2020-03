UFS suspende encontros e calouradas em razão do Covid-19

12/03/20 - 16:03:14

A Universidade Federal de Sergipe (UFS) criou o seu Comitê de Prevenção e Redução de Riscos para O Covid-19 e, além disso, o reitor da instituição de ensino, professor Angelo Roberto Antoniolli, anunciou a suspensão de encontros, congressos e calouradas na UFS neste primeiro semestre de 2020.

O comitê vai promover uma série de ações na orientação de estudantes, professores e servidores da UFS, além de gerar condições de higiene com o uso de sabão e álcool em seus ambientes nos campi de São Cristóvão, Aracaju, Lagarto, Itabaiana, Laranjeiras e do Sertão.

A UFS estuda a possibilidade de produzir álcool gel com participação de professores e alunos. Essa iniciativa é consequência do aumento de quase 300% do preço do álcool, conforme informações de fornecedores.

Todas as decisões foram adotadas em reunião realizada na tarde desta quinta-feira e ainda hoje será publicada portaria do reitor sobre o assunto. A informação é do jornalista Eugênio Nascimento.