Adversário microscópico

13/03/20 - 08:11:44

Poderosos, arrogantes e ditadores de normas, os políticos terão que se curvar a um adversário invisível: o Coronavírus. Por conta desse microscópico ser, a campanha eleitoral deste ano será completamente diferente das anteriores. Nada de aperto de mão, tapinhas nas costas, conversa de pé de ouvido nem distribuição de “santinhos”. O candidato que arriscar pedir voto cara a cara com o eleitor, será defenestrado do recinto, escrachado pela massa rude ignara, temerosa de contrair uma gripe quase mortal. Portanto, graças ao Coronavírus – só uma praga para combater outra – o eleitor será poupado dos afagos demagógicos. Aliás, a única prática perniciosa que não deve sair de moda é a histórica mala preta, repleta de dinheiro para comprar a consciência de quem, mesmo correndo o risco de ser contaminado pelo mortal vírus chinês, troca o voto por uma cédula amarrotada de impurezas. Homem, vôte!

Sem aperreio

Engana-se quem pensa que o ex-senador Eduardo Amorim (PSDB) anda aperreado pelo apoio à sua pré-candidatura a prefeito de Itabaiana. Sereno, o tucano jura que não existe sangria desatada: “Coloquei meu nome para apreciação dos conterrâneos. Acho que estou pronto para administrar o município, mas se não for possível, paciência”, afirma tranquilo. Amorim torce pelo apoio do prefeito Valmir de Francisquinho (PR), seu amigo e aliado de muitos anos. Então, tá!

Aliança polêmica

Com o título acima, o Jornal da Cidade publica hoje a seguinte nota: “O senador Alessandro Vieira (Cidadania), defensor de ‘uma nova política’, selou aliança e até tirou fotos com os ex-prefeitos de Riachão do Dantas, Laelson Menezes (ex-PSC) e Gerana Costa (ex-Avante), ambos cassados durante suas respectivas gestões naquele município da região Centro-Sul. Os ex-gestores devem assinar ficha de filiação ao Cidadania”. Como se diz lá em Carira: faça o que digo, não faça o que faço. Ôxe!

Vão às urnas

Os médicos associados à Unimed/SE vão às urnas no próximo dia 20, para eleger o novo conselho de administração da entidade. Concorrem à presidência os médicos Carlos Alberto Mendonça e Virgínia Barreto. Quem ganhar o pleito receberá uma Unimed pra lá de organizada, graças ao trabalho desenvolvido pela presidente Denise Tavares e os demais conselheiros. Portanto, que vença o melhor!

Apelo ao “Galeguinho”

E o prefeiturável Almeida Lima (PRTB) apelou ao governador Belivaldo Chagas (PSD) que reabra a Maternidade Hildete Falcão Baptista, em Aracaju. Segundo ele, as dezenas de leitos daquela unidade de saúde podem ser usados para atender as futuras vítimas do Coronavírus. A maternidade foi completamente reformada quando Almeidinha era secretário estadual da Saúde e, não se sabe por qual motivo, permanece com o cadeado na porta. Crendeuspai!

Sangue novo

Quem anda tomando gosto pela política partidária é Milton Dantas, presidente da Federação Sergipana de Futebol. De olho no futuro, o moço acaba de assinar ficha de filiação ao Pros, partido presidido no estado por Sérgio Viana, que vem a ser irmão do ex-deputado Robson Viana (Pros). Fala-se nas esquinas de Sergipe que o próximo a assinar ficha neste partido é o ex-governador Jackson Barreto (MDB). Homem, será?

Última morada

Sem ter onde morar, os sem-teto estão invadindo até os cemitérios de Aracaju. A denúncia é dos vereadores Bigode do Santa Maria (MDB) e Cabo Amintas (PTB). O emedebista pediu providências à Prefeitura, pois a ocupação destes espaços tem causado transtornos às famílias dos mortos. Já Amintas aproveitou para descer a madeira no lombo do prefeito Edvaldo Nogueira (futuro PDT). Segundo o cabo, como a administração municipal não tem uma política de habitação, os miseráveis estão indo morar nos cemitérios. Danôsse!

De olho nos votos

O pré-candidato a prefeito de Aracaju, Márcio Macedo (PT), participou, ontem, da reunião da executiva nacional do partido. Além de estratégias para fazer oposição ao governo Bolsonaro, os petistas trataram sobre as prioridades da legenda nas eleições deste ano. Os focos principais serão a defesa do legado de Lula, do PT e das pessoas, seja na saúde, geração de emprego, segurança e mobilidade urbana. Ah, bom!

Quaraquaquá!

E a coordenadora do “Movimento Nas Ruas”, Lícia Melo, está convocando o povo para a manifestação de domingo contra o Congresso, o Supremo Tribunal Federal e a favor do presidente Bolsonaro. A concentração está programada para a Orla de Atalaia, donde sairá com destino ao bairro Treze de Julho. A moça jura de pés juntos que a mobilização é apartidária, sem nenhum viés político. Me engane, que eu gosto. Marminina!

Novo endereço

Como dizem os colunistas sociais, a classe médica de A a Z prestigiou, ontem à noite, a inauguração da charmosa sede da Sincred Aracaju, localizada na Galeria Boulevard, bairro Jardins. O presidente do Conselho de Administração da Sincredi, Jorge Henrique Felipe, reiterou o compromisso de manter a qualidade do atendimento e oferecer produtos e serviços adequados às necessidades dos associados. Além da classe médica, lideranças políticas e empresários prestigiaram a inauguração. Festa pra lá de supimpa!

Corpo fechado

Aos supersticiosos um lembrete: hoje é sexta-feira 13. Para quem não acredita em crendices não é nada, não é nada e não é nada mesmo! Porém, pelo sim e pelo não, é melhor não passar embaixo de escadas, pois como dizem por aí, “no creo en brujas, pero que las hay, las hay”. Pé de pato mangalô três vezes!

Recorte de jornal

Publicado no Diário de Aracaju, em 29 de outubro de 1923.