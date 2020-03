André atende Valmir e Ibrain e ajuda a liberar quase R$ 6 milhões para Lagarto

13/03/20 - 16:30:03

Este colunista recebeu uma série de manifestações de leitores da região do Agreste reclamando da falta de água nas torneiras há vários dias. No município de Ribeirópolis, por exemplo, em alguns pontos, já são mais de 10 dias em desabastecimento. A informação é que a obra de Ampliação do Sistema Integrado do Agreste, que vinha sendo executada pela Construtora CELI, encontra-se paralisada. A coluna ainda desconhece as razões para a suspensão dos serviços e aguarda uma resposta da Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO).

Em release da própria DESO, nessa quinta-feira (12), a Companhia propaga que essa obra “ está andamento e consiste na construção de adutora que aumentar a oferta de água nas cidades de Areia Branca, Itabaiana, Campo do Brito, Macambira e São Domingos, além da construção de reservatórios e reforma da estação de tratamento de água. A obra teve início em 2019 e a previsão de término é em 2020, com um investimento total de mais de R$ 40 milhões “.

O vereador de Ribeirópolis, Max de Zé de Toinho (DEM), chegou a ocupar a tribuna da Câmara Municipal, essa semana, para lamentar o descaso da DESO com o povo de sua cidade. Segundo ele, o maior povoado do município, a Serra do Machado (terra do empresário João Carlos Paes Mendonça) está sem água há mais de 10 dias. Segundo o parlamentar a reclamação dos moradores da região tem sido geral. O abastecimento até o município de Nossa Senhora Aparecida é feito pela adutora do São Francisco, mas as obras de ampliação estão paralisadas.

Em conversa com este colunista, o vereador Max de Zé de Toinho explicou a importância da obra porque os poços artesianos da região já não suprem as necessidades da população e a falta de água tem sido constante nos municípios do Agreste, mas ele também lamenta e denuncia o abandono e descaso da DESO pela paralisação da obra pela Construtora CELI. Este colunista não vai cobrar da empresa privada até porque a contratante é a DESO e também porque desconhece as razões para a suspensão dos trabalhos.

Agora estamos falando de vidas, de uma população que está sofrendo há mais de 10 dias sem abastecimento de água e diante do risco iminente de uma pandemia com o Coronavírus. É fundamental que o governo do Estado, através da DESO, tenha uma atenção especial com o povo do Agreste sergipano. O grau de insatisfação das pessoas com o governo e com a Companhia na região é altíssimo! Aqui não se trata da “crítica pela crítica”, mas da necessidade do poder público se impor e dar respostas a quem paga impostos. É o mínimo que se espera de quem governa…

Veja essa!

Aberta a janela partidária, não se fala outra coisa nos bastidores da política sergipana do que as possíveis filiações para candidatos a vereador e a prefeito. Todo mundo fazendo conta para identificar onde teria mais chances de se eleger ou reeleger. Chama a atenção que tem gente se filiando em um partido e filiando um filho ou esposa em outro.

E essa!

Há muita especulação, mas a certeza só se dará sobre os filiados após o fechamento da janela. Em Aracaju a grande dificuldade das legendas está em filiar mulheres. Apesar das campanhas, muitas não se sentem estimuladas a se filiarem a uma legenda e disputar uma eleição. A tendência é que continue prevalecendo uma forte maioria masculina.

Alô Lagarto!

Mesmo sem mandato no Congresso Nacional, o ex-deputado federal André Moura (PSC) reafirmou seu compromisso com o povo de Lagarto, atendendo um apelo do ex-prefeito Valmir Monteiro e do deputado estadual Ibrain Monteiro, assegurando essa semana, na capital federal, junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional, a liberação do pagamento da emenda de bancada destinada à pavimentação asfáltica do município na ordem de R$ 5.932.600,00.

André Moura I

André Moura reforça que, em dezembro de 2019, já tinha liberado R$ 593 mil para Lagarto, recursos provenientes de sua emenda, atendendo a um apelo antigo de Valmir e Ibrain, e a atual administração sequer reconheceu o empenho do ex-deputado.

André Moura II

Além disso, André Moura ainda anuncia outra grande notícia para Lagarto: a liberação de mais R$ 2.373.040,00 que já estão na conta da Prefeitura Municipal para dar continuidade ao processo de desenvolvimento que vinha sendo colocado em prática na gestão de Valmir Monteiro para melhorar a vida da população. “Vamos juntos, amigo Valmir e deputado Ibrain, trabalhando por uma Lagarto cada vez mais forte”.

Olha o PDT!

Além do vereador Jason Neto, estão praticamente confirmados os também vereadores Seu Marcos, Anderson de Tuca e Isac Silveira. O líder do prefeito na CMA, Vinícius Porto, também já não esconde que esse é o seu caminho. Com esses quadros, além dos demais filiados, o partido deve eleger dois ou três candidatos este ano.

Tiaguinho e Carlitos

Dois nomes que também foram cogitados para filiação no PDT, mas que não possuem definição é Tiaguinho e Carlitos Alves. O primeiro, para muitos, nem candidato será; há também que esteja sugerindo seu nome para vice de Edvaldo; o segundo está indeciso, mas já filiou seu filho no Avante.

Reviravolta!

Praticamente de “malas prontas” para se filiar ao PROS de Róbson Viana, Everton Souza, pré-candidato a vereador de Aracaju que terá o apoio do ex-governador Jackson Barreto, ficará no MDB. A informação é que JB está montando uma chapa bastante competitiva no partido.

Exclusiva!

Como a política de Sergipe foi afetada com a mudança na legislação eleitoral: tem suposto líder político espalhando uma lista com nomes de pré-candidatos a vereador, oferecendo para filiação. Detalhe: a mesma lista está circulando em três ou quatro partidos, ou seja, com os mesmos nomes. Alguém será enganado nesse jogo, ou não?

Alô TJ!

Será que o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe já tem alguma previsão sobre o julgamento do recurso do Sindifisco a respeito da Reforma da Previdência, aprovada no final do ano passado? É que como os descontos previdenciários serão iniciados entre o final de abril e início de maio, seria interessante uma definição sobre esse imbróglio, ou não?

Miltinho no PROS

O Diretório do PROS confirma, através das redes sociais, a filiação de Milton Dantas, presidente da Federação Sergipana de Futebol. Ele deixa o Republicanos e vai ser pré-candidato a vereador de Aracaju pela nova legenda.

Carlitos não!

Depois do “vazamento” nas redes sociais, onde o vereador Pastor Carlitos Alves (Republicanos) tem uma conversa íntima com uma mulher, 12 pré-candidatas e as demais mulheres do partido Republicanos formularam um documento e estão exigindo da Executiva Estadual do Partido a expulsão do vereador, que estuda se filiar no PDT para disputar a reeleição. A “mulherada” pretende encaminhar toda a documentação, inclusive o vídeo, para a Executiva nacional, caso Alves insista em continuar filiado no partido.

PSD bombando I

A legenda que já conta com os vereadores Nitinho e Zé Valter, também deve filiar Zezinho do Bugio, Palhaço Soneca, Manuel Marcos, Bigode do Santa Maria e Dr. Gonzaga. O ex-vereador e ex-deputado Morito Matos também se filiou ao PSD.

PSD bombando II

A informação é que também estão se filiando ao PSD, Fábio do Augusto Franco e o ex-vereador Adriano Taxista. Este colunista tomou conhecimento que algumas lideranças de bairro estão sendo convidadas para disputarem a eleição pelo partido. É a famosa “rabada” que vai garantir a sobra eleitoral.

Ivan no Patriotas

O amigo radialista e leitor da coluna, Ivan Tavares, confirmou sua filiação no Patriotas da vereadora Emília Corrêa e confirmou que também é pré-candidato a vereador de Aracaju na eleição deste ano.

Sandoval vem aí!

Outro nome da comunicação que vai entrar no páreo em Aracaju: Sandoval Notícias. Ele é radialista, repórter cinematográfico, além de já ter trabalhado como vigilante, motorista de ônibus e carro forte. Está sendo estimulado por amigos e familiares para disputar uma cadeira na Câmara Municipal da capital.

Olha o galeguinho!

Ao término da reunião na sede do Sindicato dos Taxistas com a categoria, o governador do Estado, Belivaldo Chagas (PSD), anunciou que na próxima segunda-feira (16), estará reunido no Palácio de Despachos com todo o staff da Saúde de Sergipe para anunciar as primeiras medidas sobre os riscos frente à infecção pelo Coronavírus (Covid-19).

Estado preparado

Belivaldo deixou claro que no Estado encontra-se preparado para enfrentar o vírus, apesar de até agora Sergipe não ter registros de contaminação. “Sergipe não é uma ilha, estamos acompanhando o que vem acontecendo em outros Estados temos consciência que o coronavírus chegará, mas estamos preparados, dentro do possível”.

Reunião sobre Coronavírus

O governador ratificou a reunião com o staff da Saúde, na segunda-feira, a partir das 10h30, quando serão anunciadas as medidas iniciais. “Temos que tranquilizar a população, é bom que as pessoas acompanhem tudo, em especial as informações verdadeiras. Com a evolução do Coronavírus nós estaremos editando novos decretos. O primeiro deles nós vamos anunciar na segunda-feira”.

Sem casos confirmados

Por fim, o governador disse que o fato de Sergipe ainda não ter casos confirmados de infecção o fez decidir pela não suspensão das aulas. Ele também externou sua preocupação com a queda da arrecadação do Estado. “Isso tudo é preocupante porque vai mexer com a economia mundial”.

Impacto financeiro

“O vírus está paralisando tudo, há uma tensão sobre queda de arrecadação e isso é péssimo para o Estado e os municípios. Impostos como o CIDE, ICMS, royalties e outros. E isso no momento que estávamos caminhando para ajustar as finanças do Estado”, completou o governador, sugerindo a população para evitar aglomerações e lavar as mãos com frequência.

Sinpol

A diretoria do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe (Sinpol/SE) recebeu a visita de uma comissão representada por policiais civis da classe Substitutos. Na semana passada, agentes auxiliares também estiveram na sede do sindicato para compreenderem o motivo do silêncio do Governo em relação aos projetos apresentados pela categoria policial civil.

Adriano Bandeira I

“Os policiais civis até compreendem que o Governo se comprometeu a dar retorno sobre as propostas da categoria agora no mês de março, mas estão receosos quanto às mudanças que esses projetos estão passando por conta da intervenção da delegada-geral da Polícia Civil, Katarina Feitoza. O receio deles e de tantos outros que têm nos procurado individualmente para dialogar é que a base da Polícia Civil seja deixada de lado e desvalorizada em relação ao cargo dos delegados”, destacou Adriano Bandeira, presidente do Sinpol/SE.

Adriano Bandeira II

“Reforçamos que o Sinpol fez e continuará fazendo sua parte. Após o Governo apresentar o projeto, realizaremos nossa Assembleia Geral para discutir e deliberar coletivamente sobre o conteúdo do documento. Essa preocupação é natural e demonstra que os policiais civis estão acompanhando o cenário na Polícia Civil e no ambiente externo. Esperamos que não haja diferença de tratamento no projeto, até porque todos na instituição arriscam a vida diariamente no exercício de suas atividades”, destacou Adriano Bandeira, presidente do Sinpol/SE.

Papel do Policial

Além dos questionamentos relacionados à aprovação de projetos voltados para a categoria, os agentes, agentes auxiliares e escrivães trataram com a diretoria do Sinpol/SE sobre o papel dos policiais civis no cenário político sergipano; sobre a necessidade de uma campanha salarial no primeiro semestre deste ano e apontaram sugestões relacionadas às atividades do cotidiano sindical.

Alessandro Vieira I

Durante aparte na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, o senador da República, Alessandro Vieira (Cidadania), fez um alerta para os demais parlamentares sobre os riscos frente à infecção pelo Coronavírus (Covid-19). O parlamentar por Sergipe defendeu “sensibilidade e responsabilidade maiores” quanto aos recursos a serem demandados para conter os efeitos da pandemia.

Alessandro Vieira II

Ao enfatizar que os parlamentares legislam para o Brasil e que é essencial ter um normativo transparente e eficiente, Alessandro Vieira alertou para os demais que o País “se avizinha de uma super epidemia”. “O Brasil já enfrenta um problema social violento. A Itália passou de tranquilidade sanitária para caos em 20 dias! Na Europa! Imagina aqui no nosso País como vai ser isso?”, questionou.

Alessandro Vieira III

Alessandro Vieira que tudo o que é feito pelo Congresso Nacional tem repercussão direta na vida das pessoas e defendeu que os parlamentares e o governo “precisam ter uma sensibilidade maior, uma responsabilidade maior no trato dos recursos que serão demandados na hora de resolver o problema do hospital, da segurança e da Defesa Civil”.

MPE I

O Ministério Público de Sergipe suspendeu, temporariamente, como medida de prevenção de contágio do coronavírus, os eventos previstos para os dias 20 e 27 de março – “7º Seminário Aracaju Acessível” e “Aspectos Práticos da Lavagem de Dinheiro: Força Tarefa da Lava Jato do Rio de Janeiro”, respectivamente.

MPE II

A medida atende à Portaria nº 01/2020 do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG), publicada nessa quinta-feira (12), que sugeriu a todas as unidades do Ministério Público brasileiro o adiamento de eventos que possibilitem a aglomeração de membros, servidores, autoridades e convidados externos, ante a possibilidade de contaminação e propagação do COVID-19.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

