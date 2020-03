Caminhos à direita e esquerda

13/03/20 - 00:01:00

Diógenes Brayner – [email protected]

A Executiva Nacional do PSB reuniu-se ontem em São Paulo e discutiu sobre candidaturas do Partido em todo o Brasil, especialmente nas capitais e cidades com mais de 200 mil habitantes. O ex-senador Antônio Carlos Valadares participou e várias posições pontuais do partido foram anunciadas. Uma delas a exigência de que os Diretórios Estaduais e Municipais têm que cumprir, na questão de alianças para disputar as eleições municipais de outubro.

A Executiva anunciou que a prioridade é com partidos de centro-esquerda ou de esquerda. E deixou bem claro: “Fora desse campo a coligação terá que ser aprovada pelo PSB Nacional”. Essa orientação, entretanto, não é nova nos períodos eleitorais e nem rígida. Sempre há uma avaliação da realidade local. Isso aconteceu em 2016, por exemplo, quando Valadares Filho também disputou as eleições municipais e as condições políticas favoreciam a uma composição com siglas da direita e do centro direita, sem que houvesse o menor problema.

No mês passado, setores do PT chegaram a anunciar que o partido não faria aliança com o PSB. Dia seguinte à divulgação desse posicionamento, integrante da cúpula petista fez uma ligação para o próprio Valadares Filho e pediu-lhe desculpas pela informação anterior. Disse-lhe que em nenhum momento o Partido dos Trabalhadores deixaria de se compor com o PSB, caso houvesse entendimento da direção das duas siglas. Deixou aberto o diálogo, mas não progrediu. Pelo menos até agora, o que pode acontecer mais adiante.

A tendência do PT é fazer aliança com o Pros e Podemos, que têm influência do ex-governador Jackson Barreto (MDB). Ninguém sabe o que pode acontecer após as janelas para troca de partido se fecharem, mas a impressão é de que JB pode encontrar uma brecha para apoiar a pré-candidatura de Márcio Macedo à Prefeitura, dentro do argumento de não subir em palanque também ocupados por partidos de direita. Em todos os diálogos de bastidores, percebe-se uma tendência natural de JB seguir o rumo que tem o comando do ex-presidente Lula da Silva (PT).

Mesmo com a recomendação da Executiva Nacional do PSB em relação à busca de uma aliança com partidos de esquerda e centro-esquerda, as conversas sobre um novo bloco com a participação da sigla socialista, do Democratas, do Patriotas, do PSDB e de outras legendas de portes menores continuarão a partir de quatro de março e há uma forte tendência a fechar todo o ciclo, com Valadares Filho a prefeito e Georlize Teles a vice. Lógico que pode não acontecer, afinal a política não é uma ciência exata. Mas o campo está sendo adubado para que ocorra dentro de uma estrutura que visa mais a concepção política do que algum sentimento ideológico.

Ficar em casa

O coronavírus preocupa o Brasil e deve se alastrar em poucos dias. Sergipe não é uma ilha e já está na hora de adotar algumas precauções.

*** Não dá para manter a rotina, como se nada tivesse acontecendo, principalmente os idosos. O momento é para ficar em casa.

Só um exemplo

A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro decidiu suspender o acesso de pessoas que não sejam funcionários, assessores e da imprensa.

*** Suspendeu as homenagens, audiências públicas, além de cobrar do governo remanejamento de orçamento para reconstituir e ampliar os serviços de saúde.

Também a Câmara

A Câmara Federal também entrou na prevenção ao coronavírus e determinou sessões plenárias com a presença de parlamentares e servidores.

*** Suspendeu outras atividades, exatamente com objetivo de evitar algum caso do coronavírus.

Alese acompanha

A Alese ainda não adotou medidas para a prevenção do coronavírus, mas o presidente da Casa, Luciano Bispo, vem sendo informado sobre a propagação pelos diretores Marcos Aurélio e Roberto Bispo.

*** Caso haja necessidade para adoção de medidas, a Alese também vai atuar com esse objetivo.

Valadares e eleições

O ex-senador Valadares (PSB) participou ontem de reunião da Executiva Nacional do partido, em São Paulo, para tratar sobre as eleições municipais no Brasil.

*** Valadares disse que em Aracaju o PSB terá candidato à Prefeitura: será o ex-deputado Valadares Filho, já lançado pelo Diretório Municipal.

*** Pela manhã Valadares participou do lançamento da pré-candidatura de Márcio França a prefeito de São Paulo, com o apoio do PDT.

Fábio e a missa

O deputado federal Fábio Henrique (PDT) participa todas as quintas-feiras de missa em Brasília. Ontem, quando foi à igreja, a celebração fora suspensa.

*** O governador de Brasília, ao suspender aglomerações, incluiu atos religiosos.

Tudo pronto

Tudo certo para a solenidade de filiação do prefeito Edvaldo Nogueira no PDT, dia 23. Será no Iate Clube, com a presença de Ciro Gomes e do presidente nacional do partido, Carlos Lupi.

*** Ciro chega pela manhã, concede entrevista à imprensa, à tarde fará palestra na Fanese e à noite participa da filiação.

*** Edvaldo e Fábio Henrique têm conversado e tratam de algumas questões políticas e da organização da festa.

Zé Franco no DEM

O ex-prefeito de Socorro, José Franco, filiou-se ao DEM há uma semana. É pré-candidato a prefeito da cidade e se acha muito confortável junto ao eleitorado.

*** Zé Franco diz que não tem problema em sentar-se com qualquer um dos prováveis candidatos em Socorro e vem conversando com eles naturalmente.

*** Um dos seus projetos é construir a ponte que liga o Collor de Melo ao bairro Soledade, em Aracaju, e o outro é levar uma faculdade para o município.

Sobre chapa

Dois líderes políticos conversavam sobre a formação de um bloco coeso para lançar a chapa majoritária Valadares Filho (PSD) e Georlize Teles (DEM).

*** Um deles avalia que “não vão bater o martelo”. O outro acha que não há razão para não fechar o entendimento em torno de uma chapa a prefeito de Aracaju.

João e o coronamentírius

João Fontes escreve nos grupos: “impressionante como a imprensa ‘chapa branca’ monta as coligações da oposição na cozinha do palácio”.

*** E mais: “Factoides, factoides. Muitos factoides. Nesse ano de eleição todo cuidado é pouco com o coronametírius. Esse é o vírus São Severino: mata velho, mulher e menino”.

Márcio em reunião

O pré-candidato a prefeito de Aracaju pelo PT, Márcio Macedo, participou ontem de reunião da executiva nacional do partido.

*** Em pauta o debate acerca da prioridade do PT na oposição ao projeto econômico do Governo Bolsonaro, que gera recessão, desemprego, carestia e fome.

*** Segundo Márcio, a prioridade é na disputa das eleições municipais de 2020, em defesa do legado do Lula e do PT e com o foco central em cuidar das pessoas, seja na saúde, geração de emprego, segurança e mobilidade urbana.

Será competitiva

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) disse ontem que a chapa de pré-candidatos a vereador do partido “será bastante competitiva”. A divulgação dos nomes será mais adiante, “quando fechar a janela”.

*** Alessandro disse que a pré-campanha da delegada Daniele Garcia à prefeita de Aracaju “segue muito bem”.

*** – O discurso e a prática serão de fazer a boa política, apresentando soluções para problemas históricos de Aracaju, disse.

Mendonça sem partido

O ex-deputado federal Mendonça Prado continua sem partido e, dessa forma, ainda não decidiu que será candidato a vereador pela Democracia Cristã (DC).

***Mendonça, entretanto, continua conversando e acompanhando filiado ao DC, mas ainda faz avaliação sobre candidatura.

Essa foi demais

Os presidentes do PRTB em Sergipe, empresário Anderson Camilo, e da Democracia Cristã, Airton Costa, tiveram uma conversa sábado passado. Trataram sobre possível aliança para as eleições à Prefeitura de Aracaju.

*** Na segunda-feira a mudança: o ex-senador Almeida Lima já se apresentou como presidente do PRTB e pré-candidato a prefeito de Aracaju.

Kaka em Canindé

Kaka Andrade (PSD) é pré-candidato a prefeito de Canindé do São Francisco e está conversando muito com lideranças políticas de outros partidos.

*** A sua proposta é de levar adiante o projeto de Governo para a cidade, que foi iniciado pelo ex-prefeito Orlandinho (falecido).

*** Seus contatos têm sido com o ex-prefeito Heleno Silva (Progressista) e com o deputado João Daniel e senador Rogério Carvalho, os dois do PT.

Nova estação

Em boa análise, o articulador político Rômulo Rodrigues (PT) diz que a “pré-candidatura de Márcio Macedo está bem definida no tempo com os legados de Déda, de Lula, de Zé Eduardo e de todos nós”.

*** E solta um foguete: “sinto cheiro de uma nova estação no nome de Zezinho Sobral”.

Um bom bate papo

Recebe título – O presidente da Assembleia Legislativa, Luciano Bispo (MDB) recebe hoje à tarde o título de cidadão aracajuano na Câmara Municipal.

Até intervenção – Pode até haver intervenção no Diretório Municipal de um partido em Aracaju. Até o dia 20 pode acontecer.

Terá mudança – O governador Belivaldo Chagas está confiante no desenvolvimento planejado do Estado a partir deste ano. Todos vão perceber a mudança.

Suspende encontros – Eugênio Nascimento publica: “Guerra ao coronavírus – UFS suspende encontros, congressos e calouradas nos seus campus”.

Notícias falsas – Há muitas verdades e mentiras sobre o coronavírus nas redes sociais. É preciso checar bem para não cair em notícias falsas.

Montar chapas – Maioria dos partidos com dificuldade para montar chapas de candidatos a vereador. Quem não tem mandato recusa nomes à reeleição.

Gil tenta voltar – Segundo informa Ancelmo Góes, “Coronavírus: Gilberto Gil, mulher, e 25 pessoas do staff, tentam voltar para o Brasil”. O grupo está na Europa.

Revista Fórum – “Coronavírus: senador dos EUA que se encontrou com Bolsonaro entra em quarentena”.

Sobre manifestação – para evitar risco do Coronavírus, a manifestação marcada para o dia 15 pode ser suspensa.