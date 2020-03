César se filia ao PDT para disputar Prefeitura de Rosário do Catete

13/03/20 - 15:16:18

Nesta sexta-feira,13, o ex-vice-prefeito de Rosário do Catete, César Rezende, filiou-se ao PDT, que tem na presidência estadual o deputado federal Fábio Henrique.

“Hoje demos um passo importante para a concretização da nossa proposta de mudança, que visa garantir dias melhores para população de Rosário do Catete. Agradeço a confiança do partido e firmo aqui o compromisso de construir um projeto inovador para o nosso município. Vamos em frente!”, disse César Rezende.

Durante o ato de filiação, Fábio Henrique afirmou que o pré-candidato tem todo apoio do PDT na disputa eleitoral que acontece no mês de outubro. “A eleição de César é uma prioridade do PDT. Estaremos ao lado de dele para ajudá-lo a promover a mudança que Rosário tanto precisa”, destacou.

Por Ascom/PDT Rosário