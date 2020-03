MP suspende eventos os institucionais temporariamente

13/03/20 - 13:18:01

O Ministério Público de Sergipe suspendeu, temporariamente, como medida de prevenção de contágio do coronavírus, os eventos previstos para os dias 20 e 27 de março – “7º Seminário Aracaju Acessível” e “Aspectos Práticos da Lavagem de Dinheiro: Força Tarefa da Lava Jato do Rio de Janeiro”, respectivamente.

A medida atende à Portaria nº 01/2020 do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG), publicada nesta quinta-feira, 12, que sugeriu a todas as unidades do Ministério Público brasileiro o adiamento de eventos que possibilitem a aglomeração de membros, servidores, autoridades e convidados externos, ante a possibilidade de contaminação e propagação do COVID-19.

“Mesmo que o Estado de Sergipe ainda não tenha confirmado nenhum caso do novo vírus, a prevenção é sempre o melhor remédio”, frisou o procurador-geral de Justiça Eduardo Barreto d’Avila Fontes.

