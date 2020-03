Coronavírus: TRT20 adota Medidas Preventivas

O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT20) adotou medidas preventivas visando a combater a disseminação do coronavírus (Covid-19).Na quarta-feira, 11/3, a Desembargadora Presidente do TRT20, Vilma Leite Machado Amorim, resolveu, por meio do ATO DG.PR Nº 015/2020, conceder regime de teletrabalho temporário aos servidores que tenham regressado de viagens a localidades em que o surto do Covid-19 tenha sido reconhecido.

Na quinta-feira, 12/3, a Presidência do TRT20 editou o ATO DG.PR Nº 016/2020, que adota ações preventivas no Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região diante do surto de coronavírus (Covid-19).

Dentre as principais ações protetivas, encontram-se:

*Adoção de protocolo, pelo Setor de Saúde, para atendimento a magistrados, servidores e estagiários que apresentem sintomas que caracterizem como caso suspeito de Covid-19;