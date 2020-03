CORPO DE BOMBEIROS RECEBE 1.750 LIGAÇÕES VIA CIOSP EM UM MÊS

13/03/20 - 15:46:53

A média é de 50 ligações, de variadas demandas, por dia

Criança engasgou e parou de respirar, casa ou vegetação em chamas, afogamento em praias e até mesmo dificuldade para tirar anéis dos dedos. Todas essas situações são atendidas pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar (CBM). Somente no ano passado, 14.002 chamadas foram direcionadas à Corporação militar.

Para o Corpo de Bombeiros atender qualquer demanda, primeiramente o Centro Integrado de Segurança Pública (Ciosp) recebe as ligações da sociedade civil e população através dos números 190 ou 193. “Somente no ano passado foram registradas 14.002 chamadas direcionadas ao despacho do Corpo de Bombeiros. Esse ano, no período de 01/01 a 06/02, foram 1.750 chamadas da população solicitando nosso serviço”, explicou o tenente-coronel Fábio Cardoso.

Uma dessas chamadas, comoveu o subtenente Fábio Ribeiro, que relembrou o caso em que teve de passar orientações para salvar uma criança de menos de um mês de vida. O recém nascido, que estava no estado vizinho com os pais, engasgou durante a mama.

“De Penedo (AL), a ligação caiu para Sergipe. Eu recebi a ligação e como era distante, caiu. Eu tive que retornar rápido e consegui salvar aquela vida. Isso é muito gratificante. Eu fico muito contente por ter salvado uma vida. Cheguei em casa satisfeito, alegre e muito emocionado. Fiquei muito emocionado e sei que cumpri a minha missão de salvar uma vida”, contou emocionado.

Esse foi apenas um dos casos em que o preparo dos bombeiros combinado com a celeridade do atendimento Ciosp resultou em uma vida salva. Aliado a esses salvamentos, o CBM atua em diversas frentes de resgate e combate a incêndios.

Triagem e atendimento

A logística para o atendimento de demandas necessita de uma triagem para a classificação de ocorrências e então o despacho para as instituições do Corpo de Bombeiros, Polícia Civil ou Polícia Militar. “O despacho é a porta de entrada das ocorrências do bombeiro militar. É com base no trabalho do despachante que será priorizado o tempo resposta”, completou o tenente-coronel Fábio Cardoso.

No tocante ao CBM, há a definição do grau de gravidade da ocorrência. “Temos três códigos. O código 1 são as que não precisam de uma resposta tão rápida, mas que tem que ser atendida pelos bombeiros. A de gravidade dois precisa de uma resposta mais rápida mas ainda não é uma emergência. O código três precisa de uma resposta imediata, de rapidez, a fim de evitar que um dano maior, de perda de uma vida ou que uma pessoa venha a se machucar”, explicou.

A atribuição da gravidade da ocorrência é essencial para o atendimento das ocorrência, como detalhou o tenente-coronel Fábio Cardoso. “O trabalho dos despachantes, uma vez que ele fez essa triagem de forma rápida, encaminhou para o quartel mais próximo, que tem o recurso mais apropriado, ele tem a obrigação de permanecer com esse contato com o solicitante, a fim de coletar mais informações e dar um suporte melhor as guarnições que estão em deslocamento até a ocorrência. Se a ocorrência evoluiu para um nível maior de gravidade, é o despachante que vai fazer a ponte para a coleta de informação e as particularidades de cada ocorrência”, concluiu.

Fonte e foto SSP