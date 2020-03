EM FLORIANÓPOLIS, EDVALDO NOGUEIRA DISCUTE CORONAVÍRUS COM PREFEITOS

13/03/20 - 05:27:55

O prefeito Edvaldo Nogueira participou, nesta quinta-feira, 12, em Florianópolis, da 77ª reunião-geral da Frente Nacional de Prefeitos (FNP). Na pauta do encontro, a pandemia do coronavírus no Brasil. Edvaldo defendeu que as administrações municipais lidem com a situação “sem pânico” e se antecipem ao problema com a criação dos Planos de Contingência como já foi feito em Aracaju. Ele também ressaltou que não se pode politizar o tema.

“É preciso encarar essa pandemia de maneira responsável, de forma ativa, mas sem criar nenhuma situação de pânico na sociedade. As prefeituras devem preparar as unidades básicas de saúde para fazer o diagnóstico e tratar, prioritariamente, os casos que apresentem quadros suspeitos. Em Aracaju, já preparamos o Plano de Contingência para enfrentar o agravamento dos casos, caso aconteça. E precisamos que o governo federal também faça a sua parte e garanta o aporte necessário para a questão que envolve a internação dos casos mais graves e a ampliação dos leitos das UTIs”, declarou.

Durante a reunião com os prefeitos, Edvaldo, que é vice-presidente nacional da FNP, rechaçou o uso político do coronavírus. “Não podemos permitir que as diferenças políticas ou quaisquer outros interesses se sobreponham neste momento tão delicado. Não podemos politizar o coronavírus. Cada ente – prefeitura, Estado e governo federal – deve fazer a sua parte. É preciso união e responsabilidade de todos para enfrentar o coronavírus”, reforçou.

Antecipação

Aracaju é uma das cidades que já apresentou o seu Plano de Contingência como forma de dar respostas rápidas à sociedade sobre o coronavírus. No plano, que já está em execução, constam todos os protocolos que foram definidos pela gestão municipal para conter os avanços da doença, desde as etapas preliminares, de acompanhamento de casos suspeitos, até os estados mais avançados, em caso do surgimento de algum caso confirmado na capital sergipana.

No caso de Aracaju, o Plano de Contingência possui três estados. O primeiro é o estado de “Alerta”, com o início do monitoramento de pessoas com histórico de viagens para áreas de transmissão local. O segundo é o estado “Perigo Iminente”, ponto em que se inicia a partir do primeiro caso suspeito. O último é o estado de “Emergência em Saúde Pública”. Atualmente, Aracaju se encontra no segundo estado. O estado de “Emergência em Saúde Pública”, é, ainda, subdividido em três níveis: O primeiro iniciado a partir do surgimento de até 20 casos confirmados; o segundo a partir do surgimento de um caso grave ou acima de 20 casos confirmados; e o terceiro a partir do primeiro caso de óbito ocasionado pelo coronavírus.

Foco total

O Encontro da Frente Nacional dos Prefeitos ocorreu um dia após a Organização Mundial da Saúde (OMS) classificar o coronavírus como uma pandemia. Com isso, o tema se tornou o principal assunto debatido no encontro, que teve, inclusive, a agenda condensada e encerramento antecipado, segundo o secretário Executivo da FNP, Gilberto Perre.

“Os prefeitos se reuniram justamente para debater o assunto. É uma parte principal do evento, o coronavírus, e, em função disso, os prefeitos determinaram que a reunião se encerraria hoje, e não na sexta, como estava previsto”, detalhou.

AAN

Foto: Fabricio Almeida/FNP