Em visita ao Sebrae, Pimentel conhece ações do órgão na área do empreendedorismo e turismo

13/03/20 - 07:05:48

Presidente da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico da União dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), o deputado estadual Luciano Pimentel esteve nesta quinta-feira, 12, na sede do Sebrae em Sergipe para conhecer um pouco das ações de fomento ao empreendedorismo e valorização do setor turístico, que estão sendo executadas pelo órgão em todo Estado.

“Quando assumi a presidência desta secretaria me comprometi a buscar e discutir projetos que possibilitem o crescimento da economia e sirvam de base para expansão do turismo. Pensando nisso, não poderia deixar de dialogar com o superintendente do Sebrae em Sergipe, Paulo do Eirado, para saber quais programas estão em andamento no que se refere ao empreendedorismo e a uma maior inserção de Sergipe no mercado turístico brasileiro”, realçou Pimentel, complementando.

“Através desse conhecimento acerca dos trabalhos que estão gerando resultados positivos em nosso Estado, teremos a oportunidade de divulgar experiências exitosas registradas em Sergipe para articular, por meio da Unale, a promoção de projetos que contemplem todo Brasil. Assim, poderemos contribuir para mudar a realidade do nosso país e, consequentemente, assegurar melhores condições de vida para os brasileiros”, concluiu Luciano.

Ao parabenizar o deputado pela atuação junto à Unale, o superintendente do Sebrae destacou a importância da visita de Luciano Pimentel. “Quando o deputado nos procura para falar sobre a atuação do Sebrae e manifesta interesse em difundir nossas ações para além do território sergipano, ele está enobrecendo Sergipe e a nossa instituição. Estaremos sempre de portas abertas para recebê-lo”, afirmou Paulo do Eirado.

A reunião também contou a presença do assessor econômico Wesley Santos, que acompanhou o parlamentar durante o encontro.

Assessoria Parlamentar

Foto: Edu Almeida