FÁBIO HENRIQUE: TENTARAM CRIAR UMA MENTIRA PARA JUSTIFICAR A INCAPACIDADE

13/03/20 - 15:32:29

O ex-prefeito e deputado federal Fábio Henrique (PDT/SE) apresentou um documento encaminhado pela Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro para a Câmara Municipal, no dia 16 de novembro de 2017, que apresentava a dívida existente naquele município. Pelo documento, assinado pelo prefeito Inaldo Luiz e pela secretária Iraci Lima da Silva – da Fazenda, a dívida era de pouco mais de R$ 10 milhões para uma receita superior a R$ 240 milhões.

“Nos últimos meses, depois de três anos, a atual gestão de Nossa Senhora do Socorro tem me acusado de ter deixado uma dívida de R$ 211 milhões de reais. Com esse documento, eu provo que é uma mentira o que estava sendo dito pela atual gestão”, afirmou Fábio Henrique.

O deputado federal ainda questiona: “será que eles estão mentindo para os vereadores? Ou criaram uma mentira com o objetivo de me atingir?”. O documento apresentado na Câmara, no primeiro ano de gestão de Inaldo, é um pedido para empréstimo de R$ 55 milhões em que o prefeito teve de apresentar a capacidade de liquidez do município.

“Eles tentaram criar mais uma mentira para justificar a incapacidade de gerir uma cidade como Nossa Senhora do Socorro. Eu já sabia que era uma mentira, mas fiquei esse período calado até ter a documentação, porque comigo não existe criação de fake news. Prefeito, vire o disco e vá trabalhar”, disse Fábio Henrique.

Por Henrique Matos