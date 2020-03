GOVERNO DE SERGIPE PROMOVE MESA DE DEBATE SOBRE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER

Dando continuidade às ações alusivas ao Mês da Mulher, o Governo de Sergipe realizará na manhã da próxima quinta-feira, 19 de março, a partir das 9h, um dos eventos de maior destaque da programação: a mesa de debate “Estratégias de Enfrentamento e Prevenção à Violência contra a Mulher”. O encontro será conduzido pela major Denice Santiago, criadora do exitoso projeto da Ronda Maria da Penha, da Polícia Militar da Bahia, do qual foi comandante de 2015 até o dia 11 de março deste ano. Vencedora do prêmio Claudia 2017, na categoria Políticas Públicas, a major é graduada em Psicologia e Mestre em Desenvolvimento Territorial e Gestão Social pela UFBA. Em 2017, também recebeu o Diploma Bertha Lutz, premiação do Senado Federal pela sua contribuição na defesa dos direitos das mulheres e políticas de gênero.

O evento também contará com a presença da Comandante da Ronda Maria da Penha em Sergipe, a capitã do 6º BPM, Fabíola Goes; da delegada Ana Carolina Machado Jorge, que tem se destacado no Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) do município de Lagarto; da autora do livro “Grupos Reflexivos para os Autores da Violência Doméstica – Responsabilização e Restauração”, Grasielle Vieira; e da advogada, ativista pelos direitos das mulheres e assessora da Coordenadoria estadual de Políticas para Mulheres da Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social, Valdilene Martins; que atuarão como debatedoras e trarão informações sobre a realidade local. Após as apresentações, as perguntas serão abertas ao público que desejem esclarecer dúvidas acerca do tema.

O evento, que ocorrerá no Teatro Atheneu, localizado na rua Vila Cristina, 367, em Aracaju, será aberto a toda a sociedade que deseje dialogar sobre o tema mas contará, sobretudo, com a presença de diversos atores da rede de proteção e atendimento às mulheres e alunos do Curso de Formação da Polícia Militar de Sergipe.

Informações:

Gabinete da Vice-governadoria

(79) 3216-8205