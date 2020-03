Governo disponibiliza dicas de prevenção e informações sobre o coronavírus

13/03/20 - 16:35:53

No site da Secretaria de Estado da Saúde há, também, o Plano de Contingência, folder e banner da campanha para baixar

O Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Saúde (SES), está disponibilizando materiais informativos sobre o novo Coronavírus (Covid- 19), para realização de Download e vídeos com informações e dicas de prevenção. Tudo está disponível no site da Secretaria de Estado da Saúde pelo endereço www.saude.se.gov.br. Com mote da campanha pronto, órgãos públicos, privados, entidades e sociedade civil podem acessar tanto o Plano de Contingência, como os materiais informativos.

Outro meio informativo direcionado ao público para sanar dúvidas é o Whatsapp (79) 9 8877- 8489. Através do aplicativo, técnicos da Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS/SES), respondem as dúvidas da população de segunda a sexta- feira, das 7h às 17h. Há, ainda, o contato da Ouvidoria Geral do SUS, 136 .

No material disponível para Download contém informações desde o que é o coronavírus até os sintomas, transmissão, diagnósticos e procedimentos para casos suspeitos e isolamento. O conteúdo também orienta a população a prevenir a doença adotando hábitos de higiene, como lavar as mãos com água e sabão várias vezes ao dia, usar álcool em gel, evitar tocar nos olhos, nariz e boca e não compartilhar objetos de uso pessoal.

Fonte e foto SES