Hospital do município de Itabaianinha recebe novos equipamentos

13/03/20 - 14:46:06

O Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Saúde (SES), entregou na última terça-feira, 10, equipamentos para o Hospital São Luiz Gonzaga, no município de Itabaianinha. Representado a Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) a deputada estadual Janier Mota (PR), participou da solenidade e parabenizou a atual gestão. Entre os aparelhos entregues estão raio-x portátil, desfibrilador e monitores cardíacos.

Além disso, a parlamentar esteve reunida com o presidente do Hospital São Luiz Gonzaga, Glicia Fontes, com o secretário de Estado da Saúde, Valberto de Oliveira; com o prefeito do município, Danilo Carvalho, para traçar um plano de ação em auxílio à unidade de saúde.

“Vendo a situação do São Luiz Gonzaga, já me comprometi a doar a parte estrutural da obra e, junto a empresários locais, me somarei para conseguirmos a pintura e demais necessidades. Eu priorizo saúde, pois vejo o sofrimento da população ao buscar atendimento”, ressaltou

Para a deputada Janier Mota, é uma conquista mais do que necessária. “Nosso trabalho, enquanto representantes do povo, é justamente ouvir as demandas e lutar para que sejam conquistadas. Então, estou muito satisfeita em saber que esses aparelhos logo mais estarão à disposição do povo de Itabaianinha”, concluiu.

Foto: Breno Couto

Por Kelly Monique Oliveira – Rede Alese