Inscrições abertas para plantadores de cana participar do Mão Amiga

13/03/20 - 09:30:03

Os plantadores de cana-de-açúcar do município de São Cristóvão já podem realizar a inscrição para o Programa Mão Amiga. Promovido pela Secretaria de Estado da Inclusão Social (SEIAS), em parceria com os municípios, o programa segue com inscrições abertas até o dia 03 de abril, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais – Rua da Rodagem Jardim, nª 58 (próximo a Farmácia Avenida).

Em São Cristóvão, o Programa conta com o apoio da Emdagro, Sindicato dos Trabalhadores (as) Rurais do município, e da Prefeitura de São Cristóvão por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho (Semast). De acordo com a diretora do trabalho da Semast, Neusa Malheiros em São Cristóvão, o Programa Mão Amiga atenderá trabalhadores e trabalhadoras residentes, majoritariamente, no Povoado Cardoso. “A expectativa é que em torno de 100 pessoas participem do processo. Ano passado foram 63 beneficiados, e esperamos que mais sancristovenses consigam ter acesso ao benefício neste ano”, explicou.

Segundo Neusa, junto com o processo de inscrição, a Semast realizará uma consulta de interesse. “Nestes dias nós estaremos fazendo uma consulta de interesse com os produtores para saber quais cursos eles tem interesse em fazer. Essa iniciativa faz parte das nossas ações que buscam sempre estar qualificando profissionalmente os moradores de São Cristóvão”, detalhou.

– Carteira de Identidade (original mais duas cópias);

– Carteira de Trabalho (original e mais a cópia das seguintes páginas: da foto (frente e verso) e da página onde consta o último contrato de trabalho)

– CPF (original e mais duas cópias);

– Folha Resumo Cadastro Único – V7 (duas cópias- emitido pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho, através do CRAS)

Fonte: Prefeitura Municipal de São Cristóvão

Documentos exigidos para a inscrição

Foto: CNA/Faese