Jogos da Primavera 2020: inscrições encerram-se neste domingo, 15

13/03/20 - 06:09:12

Faltam poucos dias para o início da primeira etapa da 37ª edição dos Jogos da Primavera, maior evento esportivo escolar do estado de Sergipe. A competição é promovida pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura /Superintendência Especial de Esporte (Seduc/Supee).

As inscrições para esse grande evento esportivo encontram-se abertas e serão encerradas no dia 15 de março, próximo domingo. Para essa primeira etapa, que contempla as modalidades coletivas de Futsal, Voleibol, Handebol e Basquetebol 3×3, o início está previsto para o dia 2 de abril, prolongando-se até 10 de junho.

Como faltam poucos dias para o encerramento das inscrições, os organizadores do evento pedem aos dirigentes das unidades de ensino, que desejam participar dessa etapa, que agilizem as inscrições até domingo, dia 15 de março.

“O processo para inscrição é simples e exclusivamente pela internet. No site da Superintendência Especial de Esporte (www.esporte.se.gov.br) está presente a página dos Jogos da Primavera. Antes de se inscrever, o interessado escolhe a opção entre instituições da rede estadual ou externas, lembra Wendel Oliveira, coordenador de Esporte Educacional e um dos coordenadores dos 37º Jogos da Primavera.

É válido lembrar que a primeira etapa dos Jogos se divide em duas fases. A primeira fase envolve apenas o Futsal masculino e será realizada nos municípios sergipanos. Já a segunda fase acontecerá nos polos instituídos (Aquidabã/Dores, Aracaju, Itabaianinha/Lagarto e Itabaiana). Dessa vez, engloba-se o Futsal masculino, já classificado para esta fase, com as demais modalidades coletivas.

“Esse será o único momento na competição para a inscrição dessas modalidades. Por isso é sempre necessário estar atento e não perder o prazo”, concluiu o Wendel Oliveira.

Fonte e foto assessoria