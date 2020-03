LOJAS PODEM ABRIR OU NÃO NO FERIADO DE ARACAJU, DIA 17, INFORMA CDL

13/03/20 - 14:27:21

Em virtude de ainda estarem em andamento as negociações para o fechamento do acordo coletivo de trabalho entre o Sindilojas (Patronal) e o sindicato dos Trabalhadores do Comércio, os lojistas poderão abrir ou não seus estabelecimentos dia 17 de março, feriado em Aracaju por conta da data de aniversário da capital.

A CDL/Aracaju diz que os lojistas que desejarem abrir suas lojas poderão fazê-lo, respaldados em conformidade com a MEDIDA PROVISÓRIA Nº 905, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019, que instituiu o Contrato de Trabalho Verde e Amarelo, altera a legislação trabalhista, e dá outras providências.

CDL