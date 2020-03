Morte do delegado Ademir Melo ganha novo capítulo e será matéria de TV a nível nacional

13/03/20 - 07:58:41

A morte do delegado Ademir Melo, ocorrida no dia 18 de julho de 2016, enquanto passeava com seu cachorro na Alameda das Árvore, em Aracaju, continua gerando polêmica, quanto a conclusão do inquérito e, agora ganha um novo capitulo, já que será repercutido a nível nacional em uma emissora de televisão.

O fato foi comunicado pelo advogado Gustavo Henrique e o perito Eduardo Lianos contratados pela família do delegado, durante entrevista na manhã desta sexta-feira (13), ao programa jornal da Fan.

A família do delegado contratou o perito e vai anexar o laudo feito por ele ao processo, questionando o inquérito produzido pela Secretaria de Estado da Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE).

O documento da SSP aponta que o delegado foi vítima de latrocínio, assalto seguido de morte, já o perito Eduardo Lianos, disse que a tese do latrocínio será descartada. Ele irá apresentar provas que comprovam que o delegado foi executado e que os mandantes eram do convívio do delegado.

O perito fez questão de lembrar que nenhum objeto do delegado foi levado no dia do crime, nem mesmo a arma de fogo.

Já o advogado Gustavo Henrique, diz que “estamos mais perto de provar o que realmente aconteceu. Tem muita coisa no inquérito que não foi esclarecida, mas a nova perícia, mostrará a verdade”, afirmou.

Com informações do Jornal da Fan