MPF fecha biblioteca e suspende eventos como prevenção

13/03/20 - 16:45:52

A biblioteca Sebastião Fonseca, do Ministério Público Federal em Sergipe, está fechada para o público externo como medida de prevenção de contágio do novo coronavírus (Covid-19). A suspensão do atendimento foi determinada pela Portaria PGR/MPU 60, de 12 de março, que fixa medidas temporárias no âmbito do Ministério Público da União (MPU) para prevenir o contágio do novo coronavírus (Covid-19).

A mesma portaria determinou a suspensão de eventos nas dependências do MPF/SE, e a participação de servidor ou membro do MPF em reuniões ou atividades em que haja aglomeração de pessoas, exceto nos casos em que forem indispensáveis para atividade-fim da instituição. Também está suspensa entrada de público externo nos memoriais, auditórios e outros locais de uso coletivo nas sedes das unidades do MPU em todo o país.

As medidas estão vigentes por prazo indeterminado.

Confira aqui notícia sobre medidas nacionais do MPF e íntegra da portaria: Portaria estabelece medidas de prevenção contra o Covid-19 no âmbito do Ministério Público da União

Ministério Público Federal em Sergipe