Mulheres exigem que Vereador Carlito Alves seja expulso do Republicanos; diretório aceita

13/03/20 - 12:56:59

O vereador por Aracaju, pastor Carlito Alves (Republicanos) vai ser obrigado a deixar o partido com pena de, se não aceitar o “convite” para sair, ser expulso.

A decisão foi tomada na manhã desta sexta-feira (13) após uma reunião realizada por mulheres que compõem o partido, ter decidido que elas só continuam no Republicanos, se o vereador Alves for expulso do partido.

Na ata da reunião, elas alegam que “diante da gravidade dos fatos, ficou decidido que diante de várias matérias veiculadas na imprensa sobre suposto crime de pedofilia e que fere o estatuto do Republicanos, fica comprovada a conduta ilegal ou ainda participação em atividades irregulares que comprometem a ética e a boa conduta. Assim sendo, pede-se a imediata expulsão do citado vereador”, diz a ata.

Sobre a decisão das mulheres, o presidente do diretório municipal do Republicanos em Aracaju, Eduardo Lima, informou que a o caso vai ser comunicado ao vereador Alves, onde ele será convidado a deixar o partido e, caso não aceite, será expulso.

Eduardo Lima explicou que “fomos convocados pelas mulheres integrantes do Republicanos onde fomos comunicada da decisão delas. Por esse motivo, vamos convocar o vereador para comunicar da decisão e ai ele terá que deixar o partido, ou então seremos obrigados a expulsá-lo, até porque, precisamos ter uma cota de mulheres”, explicou o presidente.

Munir Darrage