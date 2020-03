PC ELUCIDA LATROCÍNIO QUE VITIMOU HOMEM DE 37 ANOS NO BAIRRO NOVO PARAÍSO

13/03/20 - 16:48:38

Um suspeito foi preso e um adolescente apreendido

Na manhã desta sexta-feira, 13, o Departamento de Crimes contra o Patrimônio (Depatri) da Polícia Civil informou detalhes sobre o latrocínio que vitimou Rogério Correia dos Santos, 37 anos, ocorrido no conjunto Tiradentes, bairro Novo Paraíso. O crime foi cometido por um homem e um adolescente, no dia 30 de janeiro deste ano.

De acordo com as informações, a situação ocorreu após a vítima convidar a dupla para a sua residência. “Esses rapazes eram pessoas que eram convidadas do senhor Rogério, um deles já não era a primeira vez que ia até a casa dele. Nesse dia esses dois rapazes teriam planejado fazer um roubo que teriam culminado com a morte do Rogério”, explica a delegada Juliana Alconforado, responsável pelas investigações.

Após a identificação dos responsáveis pelo crime, a Polícia no período de um mês buscou localizar os suspeitos. “Os dois rapazes são pessoas habituadas a viver pelas ruas, pedem dinheiro e limpam carros nos sinais, então o nosso grande desafio foi localizá-los pelas ruas de Aracaju. Com o apoio do Departamento de Inteligência da Polícia Civil (Dipol), nós conseguimos êxito e finalmente eles foram localizados e trazidos para a delegacia. Eles confessaram a autoria do crime”, detalha a delegada.

Ainda de acordo com as informações, os suspeitos levaram alguns pertences da vítima. “Na verdade, a motivação inicial seria de subtrair os objetos da vítima, pois foi roubada uma motocicleta e outros objetos pessoais. A vítima teria reagido ao assalto e eles tiraram a vida da vítima utilizando os próprios corpos, dando uma espécie de gravata”, completa.

Os dois indivíduos, que já tinham recorrência em atividades ilícitas e atos infracionais, estão à disposição do Judiciário.