Programa de responsabilidade social da Unit é reconhecido com Selo ODS

13/03/20 - 08:40:55

A Universidade Tiradentes, por meio do Programa Conduta Consciente, foi reconhecida pelas ações desenvolvidas na área de responsabilidade social e recebeu o Selo Social ODS 2019/2020. A solenidade de entrega foi realizada durante o Encontro Estadual ODS, no auditório da Reitoria da Universidade Federal de Sergipe.

O Selo Social, entregue pelo Movimento Nacional dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável/ONU em Sergipe, certifica o trabalho desenvolvido na área de responsabilidade social com atuação nos diversos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

“Nós identificamos instituições e organizações que trabalham em suas atividades diárias os ODS e que fazem a diferença. Não é só uma atividade comum, é o diferencial que é feito para mudar o mundo”, declara Sandra Regina de Sena, coordenadora estadual do Movimento Nacional ODS.

Há mais de dez anos, o Programa Conduta Consciente, principal bandeira de responsabilidade socioambiental da instituição de ensino, atua no desenvolvimento de práticas sustentáveis no ambiente educacional, além de promover a conscientização da comunidade acadêmica e público externo.

“Todo o trabalho que realizamos com todos os parceiros culmina com este reconhecimento. É muito gratificante percebermos que a nossa atuação vem ganhando notoriedade. Os objetivos do Desenvolvimento Sustentável colocam todos para pensar, trabalhar e colocar a mão na massa para que a gente, efetivamente, consiga eliminar as diferenças”, comenta a professora Luciana Rodrigues, coordenadora do Programa Conduta Consciente.

Entre as suas ações, o programa realiza a coleta seletiva de resíduos, óleo de cozinha, lixo eletrônico, pilhas e baterias e atua com campanha para consumo consciente, plantio de árvores, oficinas de reciclagem e diversas parcerias com órgãos municipais e estaduais. Já os eletroeletrônicos descartados são encaminhados para a empresa ECO T.I. Logística Reversa que realiza a gestão de resíduos de forma eficiente e sustentável.

“É uma preocupação constante da instituição de ensino e um trabalho incansável porque permeia, principalmente, pela mudança de comportamento das pessoas. Este reconhecimento foi apenas o primeiro passo e toda grande caminhada começa com o primeiro passo”, salienta a coordenadora.

A sede do Programa Conduta Consciente fica localizada no Campus Aracaju Farolândia da Unit.

Fonte e foto Assessoria de Imprensa