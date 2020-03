QUANDO UM MORTO CHEGA, OS VIVOS SAEM PULANDO O MURO, IRONIZA VEREADOR

13/03/20 - 05:45:08

No Pequeno Expediente, desta quinta-feira, 12, o vereador Cabo Amintas (PTB) utilizou a Tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) para mostrar mais uma vez o descaso do prefeito Edvaldo Nogueira com o município de Aracaju.

Cabo Amintas iniciou seu discurso retomando a fala do vereador Bigode (PMDB) que tratou das invasões de sem-tetos aos cemitérios do município. “O vereador Bigode me ajudou hoje a mostrar como é a administração dessa cidade. De quem é a culpa das pessoas invadirem o cemitério? Quem administra os cemitérios? É a Prefeitura Municipal de Aracaju! Se não têm moradias as pessoas invadem até o cemitério, é culpa dessa administração desastrosa”, revelou.

Continuou falando sobre os problemas da má gestão do prefeito. “Todos os dias venho aqui e mostro que mais uma vez não tem administração, até os mortos estão sendo prejudicados. Quando chega um morto, os vivos saem pulando o muro. Se a situação não fosse trágica seria cômica, tudo isso, graças a Edvaldo Nogueira. A situação está séria, estamos rindo porque temos onde morar, tem gente morando nas catatumbas porque não têm para onde ir”, disse sensibilizado.

Em conclusão da sua fala, Amintas pediu para que os colegas vereadores levem a sério os problemas da cidade, inclusive a denúncia que ele trouxe sobre a reforma da Câmara Municipal de Aracaju (CMA).

“Pedimos oficialmente todo o processo licitatório e vou passar para os colegas vereadores para que todos verifiquem. Não vou falar em CPI agora, porque todas as vezes que falo vêm contra mim nessa Casa. E toda vez que falo na Tribuna o presidente Nitinho (PSD) some”, comentou.

Fonte: Assessoria de imprensa do vereador Cabo Amintas