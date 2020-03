Radialista pode disputar uma das 24 vagas da Câmara de Aracaju

13/03/20 - 13:47:45

O nome que vem sendo comentado nas redes sociais como possível pré-candidato a vereador em Aracaju, é do radialista Sandoval Siqueira, o Sandoval Noticias como ficou conhecido em todo estado.

Sandoval é um dos repórteres policiais mais ativos de Sergipe atualizado, com vasto conhecimento entre as policias militar e civil, o que facilita com que ele chegue sempre à frente com informações policiais.

Sandoval além de ser da área de comunicação, também já foi Radialista, Repórter cinematográfico, Vigilante, Motorista de carro forte e Motorista de ônibus.

Desde o inicio do ano que circula em vários grupos de WhatsApp, a informação de que Sandoval teria sido convidado para ser candidato a vereador em Aracaju.

Segundo ele, “o convite foi feito sim e recebi o convite com muita alegria. Quero dizer que hoje sou Filiado ao Republicanos que tem como líderes os ex-deputados federais Jony Marco e pastor Heleno Silva. Confesso que fiquei feliz com o convite e é provável que eu seja sim candidato”, disse Sandoval.

Munir Darrage