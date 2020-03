BPRP apreende carroça com 2 quilos de maconha; trio foge

13/03/20 - 09:13:35

Um tablete de maconha, com aproximadamente 1 quilo, foi apreendido por policiais militares do Batalhão de Radiopatrulha, na noite desta quinta-feira (12), na antiga lixeira do Bairro Santa Maria.

Durante radiopatrulhamento pela região da antiga lixeira, militares do BPRp perceberam que três suspeitos, que estavam em uma carroça, empreenderam fuga a pé e adentraram numa área de mata ao notarem a presença policial.

Diante da situação um acompanhamento policial foi iniciado, mas os indivíduos não foram localizados.

Na carroça foi encontrado, em um saco, um tablete de maconha que foi apreendido e conduzido a Central de Flagrantes onde todas as medidas legais foram adotadas.

As informações e foto são do SD Oliveira Filho