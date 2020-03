SE PREMIADO EM CONGRESSO NACIONAL DE GESTÃO PÚBLICA PARA RESULTADOS

13/03/20 - 16:21:53

O modelo implementado pelo Governo de Sergipe no monitoramento do índice de qualidade da gestão do orçamento foi destaque durante o I Congresso Nacional de Gestão Pública para Resultados, realizado esta semana no Estado do Ceará.

O trabalho foi apresentado em artigo, intitulado “Mensuração da Gestão Orçamentária: A Experiência de Sergipe com o IQGD”, que recebeu o prêmio de Menção Honrosa e escolhido o melhor entre os mais de 100 inscritos no evento sobre monitoramento e avaliação da gestão pública.

A apresentação foi realizada pelos técnicos Antônio Marcos Almeida (da Secretaria da Fazenda) e Guilherme Rebouças (da Secretaria de Governo), que mostrou a experiência de Sergipe na implementação de ferramentas de avaliação da capacidade de planejamento e execução dos orçamentos pelas diversas secretarias e órgãos do Poder Executivo, com o objetivo de auxiliar no aperfeiçoamento desses processos.

Escrito também pela técnica Alessandra Brandão, que compõe a equipe da Superintendência de Orçamento da Sefaz, o artigo foi objeto de debate em um dos maiores eventos de discussão sobre os desafios e inovações na gestão pública para alcance de resultados, compartilhando experiências e/ou produções científicas ligadas ao tema.

“O artigo que nós produzimos foi sobre o indicador que avalia a execução e elaboração dos orçamentos de todos os órgãos do Poder Executivo. Acho que esse prêmio é um grande estímulo para reforçarmos a importância desse indicador para melhorarmos cada vez mais a qualidade do orçamento público”, afirma Antônio Marcos Almeida, Superintendente de Orçamento da Sefaz, acrescentando que a experiência levada por Sergipe se transforma em referência para as administrações públicas do país.

Por Helber Andrade

Foto: Submark/Sefaz